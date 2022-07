Lavagna: sabato all'Anpi, appello per la pace e tesseramento - LevanteNews

Dalla segreteria di Anpi Lavagna

Sabato 23 luglio, dalle 9.30 alle 12.30, saremo presenti in Piazza V. Veneto angolo via Roma (Lavagna), con gazebo, per il tesseramento 2022.

Nella stessa occasione, distribuiremo l’appello “Per una proposta di pace dell’Unione europea”, per leggere l’appello cliccare sul seguente link: https://www.anpi.it/articoli/2699/

In mattinata, una delegazione della sezione sarà presente alla cerimonia in ricordo del sacrificio di Cichero, che avrà inizio alle ore 10.30 presso la Cappella di Villa Grande.