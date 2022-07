Lavagna: parte la terza edizione di Festivart; un ampio programma. La presentazione - LevanteNews

E’ avvenuta questa mattina nella sala del Consiglio Comunale di Lavagna la presentazione di Festivart, evento alla sua terza edizione che si terrà dal 22 luglio al 4 agosto prossimi. Festivart ’22 è tante cose: magia, incontro, colore; vuole proporsi in una dimensione di sogno e realtà, illusione e verità. Tutto questo cosa significa nel concreto?

Grazie ad installazioni di arte pubblica diffuse in alcuni tra gli spazi più significativi della città (Torre del Borgo, Colonnato Brignardello, Piazza della Libertà, Lungo Mare, via Cavour, via dei Devoto), a sculture multimediali e interattive e ad un’importante partecipazione di muralisti nazionali e internazionali, la manifestazione animerà giovani e chi giovane vuole restare in un’offerta artistica e culturale che non dimentica l’eredità e il valore espresso dalle edizioni passate, portando elementi di innovazioni.

“Festivalart è il riappropriarsi degli spazi della città, combattendo il degrado, dando nuova linfa e nuovi colori a parti della città ingrigite dal tempo. E’ favorire le nostre aziende reinvestendo la maggior parte dei costi sul territorio, alberghi, ristoranti e fornitori di materiali e servizi – dichiara l’assessore e Vicesindaco Elisa Elena Covacci -. Oltre ai progetti sotto la direzione artistica di Artkademy, ci saranno tanti eventi locali connessi Il tema sarà i colori di Lavagna ; quest’anno poi il festival si è impreziosito grazie al Lavagna Basking Contest a cura di Giulia Cancedda, nota musicista lavagnese che ha vinto nel 2019 Music for Change, con la partecipazione di ben 50 musicisti , dodici dei quali si sfideranno durante le due settimane in piazza Marconi”.

Il promotore Ivan Tresoldi sottolinea come il Festival e l’edizione di quest’anno, in particolare, siano “figli dello sconvolgimento di tre anni fa e quanto gli obiettivi non siano solo culturali ma anche sociali. La cosa più importante e che ci rende orgogliosi è aver creato una scintilla, che speriamo diventi fuoco. Una delle più importanti novità di quest’anno sarà l’attenzione alla rigenerazione urbana e al dialogo tra luoghi racchiusi e grandi spazi nella volontà di raccordare tutta la dimensione del centro storico e del lungomare in un ‘esperienza culturale unitaria”.

Richiama l’attenzione sui laboratori per bambini Chiara Oneto, assessore alla cultura: laboratori di arte e pittura nei giorni 27, 29 e 3 agosto, a cura della Biblioteca Libringioco e della Biblioteca Serbandini-Bini. La manifestazione aprirà con l’inaugurazione venerdì 22 luglio, con la mostra di Matteo Favi presso Torre del Borgo.

Festivart ’22 è “In.stanza a cura di Ninarò tra luce, magie pittura dal vivo; Festivart’22 è “Favol.arte a cura Emi.artes, scultura pubblica sospesa tra gioco, storia e leggenda; Festivart ’22 è gli interventi di muralismo a cura di Alessandro EtsomErcsonee Ivan. Festivart ’22 è molto altro e altro che si fa molto.