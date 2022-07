Cogorno: nel Borgo dei Fieschi, il quartetto del Carlo Felice - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Comune Cogorno

Sabato 23 luglio dalle ore 21 nel Borgo della Basilica dei Fieschi, il quartetto Paganini-Sivori del Teatro Carlo Felice di Genova si esibirà in concerto. L’evento, ad ingresso libero, avrà in programma brani virtuosistici di Nicolò Paganini e arie d’opera tratte da Nabucco, Rigoletto e la Traviata di Giuseppe Verdi. Il quartetto, tutti componenti dell’orchestra del prestigioso teatro genovese, è composto da Elio Calamaro al violino, Debora Tedeschi alla viola, Alberto Pisani al violoncello e Silvia Groppo alla chitarra.

La formazione del Quartetto Paganini-Sivori e il nome che si è dato, nasce allo scopo di parlare di questi due grandi virtuosi del violino, Nicolò Paganini ed il suo allievo prediletto Camillo Sivori. Entrambi hanno portato attraverso la loro personalità il nome di Genova all’attenzione internazionale sotto ogni forma culturale. L’obiettivo principale di questo gruppo è quello di proporre al pubblico i quartetti di Paganini con chitarra, molto interessanti ed apprezzati, e di avere una mobilità, senza avere mai una sola veste dal punto di vista dell’organico e ampliando il repertorio con altri autori del calibro di Rossini, Carulli, Verdi, Shostakovich, Strauss e tanti altri ancora.

Il “Quartetto Paganini Sivori” vanta svariate esibizioni in tutta la Liguria e non solo negli ultimi anni. Un onore ed un prestigio vederli anche la sera di sabato 23 luglio nella splendida cornice del Borgo fliscano.

Altro imperdibile appuntamento con Teatro Ipotesi, organizzatore di queste manifestazioni, il prossimo sabato 6 agosto sempre nel borgo della Basilica dei Fieschi dalle ore 21 con ingresso libero per lo spettacolo teatrale “Storie di uomini e di vini”, scritto e interpretato da Pino Petruzzelli e nato da due anni di interviste ai vignaioli della Liguria. “Con l’evento di sabato 23 lugli, la Rassegna A.R.T.E., ideata dal Comune di Cogorno continua, ospitando nel Borgo dei Fieschi un quartetto di tutto rispetto nel panorama della musica nazionale e non solo – hanno commentato il vicesindaco e assessore al turismo del comune di Cogorno, Enrica Sommariva, e l’assessore comunale alla Cultura, Giorgina Ines Zaccaron -. Dai grandi classici della musica internazionale a grandi colonne sonore cinematografiche, per vivere un atmosfera da lasciare il pubblico senza fiato…”.