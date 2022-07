Chiavari scopre che i turisti spendono la sera e anche la domenica - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Tavolo del turismo. Dal trend positivo di inizio estate alle aperture serali e domenicali degli esercizi commerciali.

Apertura serale e domenicale per gli esercizi commerciali cittadini per rispondere alle richieste avanzate dai turisti. È la proposta nata dal confronto tra amministrazione, associazioni e operatori all’interno del Tavolo del Turismo, il primo dell’amministrazione Messuti, che si è svolto oggi a Palazzo Bianco.

“Il bilancio parziale di questi primi mesi estivi è davvero incoraggiante per la ripresa del turismo con una buona presenza di ospiti nazionali ed internazionali. Per rendere sempre più viva e attrattiva la città, i colleghi delle associazioni cittadine hanno avanzato la proposta di ampliare gli orari degli esercizi commerciali del centro e del lungomare, con apertura serale e domenicale. Abbiamo analizzato i dati dell’ultimo anno che hanno evidenziato una timida ripresa del settore con la prospettiva di un’estate 2022 all’insegna del tutto esaurito. Prevediamo un introito di imposta di soggiorno superiore rispetto a tutti gli anni precedenti, anche pre covid. Inoltre, si è parlato di valorizzazione delle rete sentieristica, della nuova cartellonista autostradale e degli immancabili appuntamenti previsti, come l’Economic Forum Giannini e il Festival della Parola – dichiara l’assessore alla promozione della città, Gianluca Ratto – Al tavolo comprensoriale del turismo sarebbe interessante discutere come utilizzare i fondi dell’imposta di soggiorno per creare iniziative, come fiere di settore o eventi a carattere internazionale, capaci di coinvolgere tutti i comuni. Ci raggiorneremo a fine settembre per recepire e valutare le proposte delle categorie e svilupparle in sinergia con l’amministrazione”.