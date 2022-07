Chiavari: i rifiuti e la Tari, prima e dopo le elezioni - LevanteNews

Da Emilio Cervini, ex consigliere Comunale a Chiavari

Solo alcune settimane fa, proprio nell’ultimo giorno della campagna elettorale prima del ballottaggio, l’avv. Messuti allora candidato Sindaco in un suo post dopo aver illustrato quanto fatto dalla precedente Amministrazione in merito al servizio di Nettezza Urbana dichiarava: “ I cittadini beneficeranno di questa politica ambientale con una riduzione dei costi della Tari ( cioè della tassa sulla spazzatura).”

Peccato che proprio in questi giorni ci vengono recapitati i moduli di pagamento della Tari e di riduzione neppure l’ombra!

Anzi al sottoscritto, e come me anche ad altri chiavaresi, l’aumento rispetto allo scorso anno è stato di quasi il 10% anziché il 4,97%-5,79% dichiarato recentemente dal Sindaco Messuti.

Prima e dopo le elezioni: come non pensare al famoso proverbio “Passata la festa, gabbato lo santo”. Infatti, guarda caso, le bollette sono arrivate solo ora a luglio dopo le elezioni anche se la delibera di Consiglio Comunale risale al 27 aprile 2022.

Semplice ritardo delle poste non voluto?

Che dire poi del giro di vite impresso dal Comune di Chiavari in questi ultimi giorni ed enfatizzato sulla stampa locale: venti multe in una settimana, pattuglie di vigili ed ecovigili raddoppiate, addirittura ipotesi di uso di fototrappole per immortalare eventuali illeciti.

Tutto rigorosamente dopo le elezioni, come se prima non ci fossero inadempienze per l’abbandono dei rifiuti e ad amministrare non fossero gli stessi di ora.

È questo il volto della nuova Amministrazione, del nuovo Assessore alla Polizia locale e del Consigliere con delega ai Servizi Ecologici?

Mi auguro da chiavarese che assumano iniziative ben più coraggiose, più utili e meno repressive come , per esempio, dismettere l’odiosa spazzatrice per la pulizia stradale e sostituirla magari con un sistema ad aspirazione.

A meno che non serva per “ fare cassa”…..

Infine mi auguro che il prossimo anno la Tari chiavarese sia veramente ridotta: vogliamo vedere fatti e non solo parole.