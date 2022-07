Chiavari: ecco il programma dell'associazione "O Castello" - LevanteNews

Mino Sanguineti con il nuovo direttivo (Paolo Carosino, Mariagrazia Oliva, Cesare Dotti, Giovanni Callori, Matteo Gramaglia e Lucia Vaccarezza) ha presentato questa mattina il programma delle manifestazioni organizzato per l’estate 2022. Sanguineti non nasconde le difficoltà che devono affrontare le associazioni culturali per far fronte alle crescenti spese. Si attende che sia disponibile il nuovo teatro all’aperto nel giardino di Villa Rocca per poter organizzare una rassegna teatrale, come è nella tradizione de “O Castello”.

L’assessore alla Cultura, Silvia Stanig, ha confermato il suo appoggio alle attività di questa benemerita associazione che ha accumulato un prezioso bagaglio che va incentivato per aiutare la crescita culturale, soprattutto delle nuove generazioni.

Le manifestazioni si svolgono tutte in piazza N. S. dell’Orto alle ore 21.

Si inizia mercoledì 27 luglio con i “Mandillä” di Laura Merione.



Lunedì 8 agosto è la volta di Laura Parodi, Julyo Fortunato e Fabio Rinaudo con “Voci e suoni di Liguria”.

La terza manifestazione sarà sabato 20 agosto con “I Canepa’s” cioè Enzo Canepa e le figlie Ester e Vera.