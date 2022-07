Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Domani, giovedì 21 luglio dalle ore 12.15 in sala del Consiglio Comunale, il Sindaco e i rappresentanti dell’amministrazione incontreranno gli atleti delle società A.S.D. Canoa Polo Academy e Virtus Entella categoria under 16 e consegneranno loro un riconoscimento per i risultati raggiunti.