Chiavari: attese per visite geriatriche, la Asl risponde a Luca Garibaldi - LevanteNews

Dall’ufficio stampa dell’Asl 4

In riferimento al comunicato pervenuto dal Consigliere Regionale del PD Luca Garibaldi sulle visite geriatriche in Asl 4, si precisa che i tempi di attesa per una visita geriatrica programmabile (P) in ASL4 si aggirano mediamente intorno ai 3 mesi: ciò è da correlare, in primis, alla numerosità della popolazione anziana residente nel nostro territorio oltre al fatto che si tratta di un servizio efficiente ed apprezzato, con conseguente elevata richiesta.

Qualora un cittadino avesse un’urgenza particolare indicata nella richiesta dal proprio medico curante, può rivolgersi al numero 0185 32 – 9375/9442 (attivo dal lunedì al venerdì) che si fa carico di eventuali criticità che venissero segnalate per garantire una risposta efficace e tempestiva ed è pronto a recepire ogni iniziativa utile a migliorare la situazione attuale. Il servizio svolge anche la funzione di servizio di “recall” con il quale gli utenti in lista d’attesa vengono contattati per ricordare loro l’appuntamento; nel caso di disdetta l’appuntamento viene riassegnato ad altri pazienti permettendo in questo modo di anticipare la data precedentemente fissata.

Al fine di chiarire le modalità di effettuazione delle visite nell’ambulatorio afferente alla S.S.D. RSA e Attività Geriatriche Territoriali, si comunica che l’ambulatorio geriatrico effettua diverse tipologie di visita che si riportano di seguito, con i tempi di attesa medi:

– Visite per rilascio certificato di invalidità, richiesto dal medico curante, tempo d’attesa medio 5/6 mesi

– Visite per rilascio certificato di invalidità, richiesto da commissione Invalidi/ INPS, tempo d’attesa medio 15 giorni

– Visite per prescrizione presidi, tempo d’attesa medio 5-6 mesi

– Visite, sia ambulatoriali che domiciliari, per inserimento in lista d’attesa residenzialità, tempo d’attesa massimo 2 mesi

– Visite, sia ambulatoriali che domiciliari, per Fondo Non Autosufficienza e Gravissima disabilità, tempo d’attesa massimo 1 mese

– Per le visite presso CDCD (Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze) i tempi di attesa medi sono di circa 3 mesi per le prime visite, tuttavia, in presenza di situazioni cliniche particolari, viene data precedenza. Le richieste con priorità breve vengono infatti garantite nel minor tempo possibile, con presa in carico direttamente da parte degli specialisti ai quali viene segnalata la criticità. È inoltre attivo un numero telefonico a disposizione dei familiari/caregiver per eventuali comunicazioni con lo specialista.