Camogli: dissesto, nuovo intervento del Fai a San Nicolò - LevanteNews

Da Alessandro Capretti, property Manager Fondo Ambiente Italiano – San Fruttuoso

Fondo per l’Ambiente Italiano ETS conferma che tra le sue priorità c’è la messa in sicurezza dei terreni sul Monte di Portofino, frutto di donazioni del passato, di cui si prende cura al pari dei suoi beni istituzionali più blasonati come l’Abbazia di San Fruttuoso, dove da diversi anni ha avviato una virtuosa sinergia con il Comune di Camogli e il Parco di Portofino co-finanziando un progetto per la mitigazione del dissesto idro-geomorfologico del borgo di San Fruttuoso.

Dopo aver terminato gli interventi di messa in sicurezza di un terreno in località Scogli Grossi a Punta Chiappa, con un investimento di circa 100000 €, ha portato a termine a fine giugno gli interventi di mitigazione del rischio idro – geomorfologico di un terreno di proprietà in località Pego a San Nicolò confinante con il sentiero pedonale.

In via preliminare il FAI ha commissionato al geologo Dott. Andrea Robbiano una relazione preliminare da cui è emersa la necessità di intervenire per la stabilizzazione dell’area.

Propedeutica alla progettazione degli interventi, affidati al geologo Dott. Andrea Robbiano e all’Ing. Marcello Landini che ne hanno curato anche la Direzione Lavori, la campagna di rilievi topografici affidata al Geometra Giacomo Canovi, indispensabile anche per definire il confine tra la proprietà FAI e quella di un privato che ha manifestato le stesse problematiche.

L’esecuzione dei lavori di competenza del FAI è stata affidata all’impresa Campra Rocciatori & C. snc che ha eseguito anche la pulizia vegetazionale dell’area.

Per questo secondo intervento il FAI ha investito ulteriori 50000 €, entrambi gli interventi sono stati realizzati con il contributo a valere sul 5×1000 – anno 2022.