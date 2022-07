Camogli: lunedì 25 Consiglio comunale, pratiche di bilancio - LevanteNews

Dal Comune di Camogli

Il Consiglio comunale di Camogli è convocato lunedì 25 luglio 2022 alle ore 21.15 per la trattazione dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:

1. Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022. Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 68/2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000.

2. Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. N. 267/2000).

3. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. N. 267/2000.

4. Interpellanza del Consigliere Comunale Claudio Giovanni Pompei: “Richiesta che vengano posizionate delle barriere rigide a tutela dell’accesso di palazzi e negozi i quali, in alcuni casi, si sono visti ridurre gli spazi in conseguenza dell’aumento delle zone occupate dai tavolini”.

5. Interpellanza del Consigliere Comunale Claudio Giovanni Pompei: “Richiesta di sapere se si ritenga di ripristinare in Corso Mazzini il semaforo all’altezza dell’ex ospedale e il segnale luminoso dal palazzo degli Angeli”.

6. Interpellanza del Consigliere Comunale Claudio Giovanni Pompei: “Richiesta che si intervenga sugli alberi infestati da insetti nella zona del parco giochi tra via Jacopo Ruffini e salita Davide Olivari”.

7. Interpellanza del Consigliere Comunale Claudio Giovanni Pompei: “Richiesta di sapere se si ritenga di intervenire in via Chiesa di Bana, nel tratto di strada per arrivare all’isola ecologica, effettuando pulizia, taglio dell’erba, interventi di asfaltatura e posizionando due specchi”.

8. Interpellanza del Consigliere Comunale Claudio Giovanni Pompei: “Richiesta che l’Amministrazione attivi un controllo puntuale e giornaliero a San Fruttuoso, volto ad evitare la reiterazione di comportamenti spiacevoli o pericolosi e riveda l’organizzazione del personale comunale, che attualmente prevede la presenza in servizio di due soli vigili durante il weekend”.

9. Interpellanza del Consigliere Comunale Claudio Giovanni Pompei: “Richiesta di sapere se si ritenga opportuno riparare la scalinata che da via Garibaldi scende nella porzione di spiaggia del Pineto, la quale da svariati mesi è priva di parecchi scalini”.

10,Interpellanza del Consigliere Comunale Claudio Giovanni Pompei: “Richiesta di annullare o sospendere ogni studio di fattibilità propedeutico alla costruzione di campi da padel in località Alega non dando corso a nessun eventuale progetto esecutivo futuro che interessi l’area”.

11.Interpellanza del Consigliere Comunale Claudio Giovanni Pompei: “Richiesta di sapere se l’Amministrazione ritenga di posizionare immediatamente le barriere anti inquinamento davanti alla spiaggia di Camogli”.

12.Interpellanza del Consigliere Comunale Agostino Bozzo: “Richiesta di sapere se si ritiene di intervenire relativamente alla pavimentazione di Via Fasceto, di Via Sego e di Via Seià nel tratto che da Via Castagneto pedonale raggiunge il ponte”.

13.Interpellanza del Consigliere Comunale Agostino Bozzo: “Richiesta di sapere se si ritenga di ripristinare la cabina nel tratto di spiaggia libera alla foce del Rio Gentile”.

14.Interpellanza del Consigliere Comunale Agostino Bozzo: “Richiesta di sapere se l’Amministrazione intenda provvedere per rimuovere dai giardini dell’antico ospedale le statue e i busti di marmo, invitando che le stesse siano sistemate nelle aiuole antistanti Piazza Matteotti”.

15.Interpellanza del Consigliere Comunale Claudio Giovanni Pompei: “Richiesta di sapere come l’Amministrazione stia supportando i gestori della spiaggia fruita da persone con disabilità”.

16.Interpellanza del Consigliere Comunale Claudio Giovanni Pompei: “Richiesta di sapere se l’Amministrazione ritenga di continuare a finanziare il servizio di navetta urbana gratuito e se ed entro quando si intenda completare l’iter per il posizionamento di una erogatrice automatica di biglietti per l’autobus”.

17.Interpellanza del Consigliere Comunale Claudio Giovanni Pompei: “Richiesta se si ritiene opportuno spostare i bidoni della raccolta differenziata posizionati all’inizio di Via Saccomanno nello slargo successivo e sensibilizzare gli operatori addetti alla raccolta affinché, dopo il loro passaggio, molti rifiuti non finiscano contro i portoni e i perimetri delle abitazioni; richiesta di eseguire sfalci erba e pulizia bordi strada e canaline acqua in via Saccomanno”.

E’ raccomandato indossare per tutta la durata della seduta mascherine chirurgiche o FFP2 stante la necessità di attenersi a misure prudenziali di tutela della salute.

La ripresa della seduta sarà resa disponibile sulla Homepage del sito istituzionale www.comune.camogli.ge.it.