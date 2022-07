Chiavari: ucraini, molti tornano a casa; nasce il problema scuola - LevanteNews

Dal 24 febbraio, data d’inizio del conflitto russo-ucraino, sono passati ormai ben cinque mesi: centinaia di famiglie, di donne, bambini, ragazzi e anche uomini sono stati accolti in Italia e anche nel nostro Tigullio. Moltissime le realtà sociali e assistenziali ma non solo che hanno offerto aiuti, in termini economici e di accoglienza ai profughi in fuga. Una di queste è sicuramente la Caritas Diocesana di Chiavari. Su quanto fatto finora e su quanto c’è ancora da fare abbiamo sentito l’ufficio di segreteria, nelle persone di Rita e Silvia Compagnoni.

Qual è stata la risposta alla richiesta di accoglienza? “Allo scoppio del conflitto la Caritas ha richiesto sia tramite il Vescovo sia tramite le parrocchie sul territorio disponibilità a singoli e strutture di accogliere nuclei familiari: la risposta è stata ottima , soprattutto ha visto in prima persona famiglie fornire stanze, parti di appartamenti, locali di qualsiasi dimensione, specie privilegiando, considerate le richieste, alloggi per più persone. Le prime ad essersi mosse sono state le comunità di badanti ucraine che vivono da noi già da molti anni e hanno procurato più facilmente i primi spazi. L’ospitalità è stata data dalle parrocchie con sostegni economici tramite i buoni spesa, dal Villaggio e da due dei suoi alberghi che sono stati disponibili nei momenti di emergenza più acuta”.

Quali sono le problematiche più evidenti e difficili da risolvere nelle procedure di accoglienza? “Attualmente la situazione è di difficile interpretazione: alcune persone sono tornate a casa propria, ne continuano ad arrivare di nuovi. La stato è di perenne fuga, questo sì, perché cercano, se possibile, trovare ospitalità in Ucraina, sicuramente la nostalgia verso il proprio Paese c’è, ma qui sappiamo che si sentono al sicuro. Un problema dei prossimi mesi sarà l’inizio della scuola: seguiranno le lezioni qui, come? Bisogna aspettare e vedere cosa accadrà nei prossimi due mesi. A complicare il tutto c’è il fatto che i profughi arrivano non solo da Kiev, ma dal Donbass, da Leopoli, da diverse zone dell’Ucraina e quindi la situazione è davvero molto complessa per ora”.

Avete attivato i vostri servizi ordinari caritativi e assistenziali anche per l’Ucraina? “Certamente sì: il guadraroba cittadino, la scuola di italiano, il centro di ascolto, con operativi volontari di lingua russa”.

Quali, tra le altre, sono le associazioni operanti e con cui collaborate nell’azione di accoglienza sul territorio del Tigullio? “Nelle raccolte fondi ci ahnno aiutato Unitalsi, Circolo dei pescatori dilettanti, Biagio Marchello in concerto, , le parrocchie naturalmente, il Banco di Solidarietà, la comunità ucraina come detto, con padre Vitaliy, e poi le amministrazioni comunali di Chiavari e Sestri Levante”.