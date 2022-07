Zoagli: infortunio sul lavoro, artigiano ustionato a volto e petto - LevanteNews

Grave infortunio sul lavoro a Zoagli, in via Ezra Pound nella graziosa frazione di Sant’Ambrogio, quasi al confine con Rapallo. E’ accaduto nel primo pomeriggio in un appartamento dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Non è chiara la dinamica dell’incidente. Si sa solo che a causa di un ritorno di fiamma, un artigiano di 55 anni è rimasto ustionato al torace e al volto. E’ intervenuto il 118 con l’automedica Tango2 e la Croce Bianca di Rapallo. Al paziente sono state praticate le prime cure per lenire il dolore; poi il trasporto in codice rosso al San Martino; il fatto che non sia stato inviato al centro grandi ustionati di Sampierdarena può già costituire un motivo per sperare in una veloce guarigione. Nell’appartamento si sono recati gli ispettori dell’Asl-4 e i carabinieri per ricostruire i motivi esatti dell’infortunio e verificare eventuali responsabilità che sarà poi la Procura a valutare.