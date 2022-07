Valli del Parco dell'Aveto: tante iniziative nel fresco della valle - LevanteNews

In questa estate sempre più calda, scopriamo il piacere di cenare al fresco delle nostre Valli, scoprendo prodotti tipici e ricette locali nelle tante feste e sagre che animano i borghi.

Il primo appuntamento è questa sera a Conscenti in Val Graveglia con la Festa delle Fisarmoniche, musica e gastronomia, venerdì 22 sarà la volta della “Cena con delitto” sempre a Conscenti mentre sabato 23 ci spostiamo a Statale per E…state a tutta birra.

Birra protagonista anche a Borzonasca nei due giorni di festa, da venerdì 22 a sabato 23 in piazza I settembre, mentre domenica 24 Evelina Isola ci accompagna in un trekking in quota sulle tracce dei branchi di cavalli selvaggi, che si spostano in cerca del fresco (info e prenotazioni: tel. 347 3819395).

Saliamo verso la Val d’Aveto, dove a Rezzoaglio sabato 23 è in programma la Color run, corsa campestre non competitiva aperta a tutti, mentre al Lago delle Lame è in programma un laboratorio di due giorni dedicato al benessere fisico, mentale e spirituale insieme a Forest Bathing Liguria (info e prenotazioni tel. 347 330 2664).



Sempre a Rezzoaglio sabato si festeggia il primo anniversario del Liquorificio Fabbrizii, nel centro del paese: un locale affascinante che merita una visita e un assaggio del loro eccezionale aperitivo.

A Santo Stefano d’Aveto si parte con la gara di Karaoke giovedì (a La Villa), per proseguire sabato con la Festa della birra con esibizione dei boscaioli. Nel weekend si terrà anche il campionato regionale di trial.

E poi, a cavallo tra Val d’Aveto e Valle Sturla, una Due Giorni tra le Eccellenze Geologiche, escursione con le Guide Meraviglie d’Aveto (info e prenotazioni tel. 333 950 3870).

Un’anticipazione per la prossima settimana: martedì 26 luglio divertimento per grandi e piccini con Sabry La Birba Animazione e Truccabimbi in due tappe a Rezzoaglio (h 16.45 a Parazzuolo e h 18.30 a Casaleggio) e poi grande festa nel bosco al Circolo Poche Musse di San Siro Foce (Mezzanego) con lo spettacolo serale “Fuori Posto” di Andrea Di Marco e il “Movimento Estremista Ligure” (info e prenotazioni tel. 347 420 0020 – 393 211 9333; per la cena prenotazione obbligatoria entro domenica 24).