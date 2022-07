'Santa': centenario nascita di don Giussani, concerto di Chieffo - LevanteNews

Dalla segreteria di Casa Solimano

In occasione del centenario della nascita di mons. Luigi Giussani, fondatore del movimento ecclesiale Comunione e Liberazione, il Circolo Culturale Solidarietà di Santa Margherita Ligure organizza un Concerto di Benedetto Chieffo, sabato 23 luglio alle ore 21.15 in Piazza Caprera, a Santa Margherita Ligure.

Benedetto è figlio di Claudio Chieffo, cantautore romagnolo, autore di numerose canzoni nate proprio dalla sua esperienza nel movimento di CL e morto nel 2007.

Molte delle sue composizioni vengono tutt’oggi cantate anche durante le celebrazioni eucaristiche delle nostre chiese, essendo stato uno degli autori cattolici più sensibili ed innovativi degli anni ’60, ’70 e ’80. Recentemente alcuni musicisti e cantautori italiani, tra cui Luca Carboni, Giovanni Lindo Ferretti, Giovanna Marini, Davide Van de Sfroos, Massimo Bubola e Giua, hanno ricantato molte sue canzoni ed è stato pubblicato un doppio cd che sostiene un’importante iniziativa caritativa e missionaria per i bambini in Kenya. A coordinare il progetto è stato proprio il figlio Benedetto che sabato 23 luglio a S. Margherita Ligure riproporrà molte delle canzoni scritte dal padre, in una serata ad ingresso gratuito dal titolo: “E ti parlo di me: in viaggio con Claudio Chieffo”.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure.