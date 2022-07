Regione: sì all'aggiornamento del piano rifiuti - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale

Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti

Con 18 voti a favore, 11 contrari (minoranza) e un astenuto (Gianmarco Medusei – Lega Liguria Salvini) è stata approvata la Proposta di deliberazione. 49: Approvazione dello schema definitivo di aggiornamento del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche 2021-2026, con il Piano di monitoraggio.

Motivazioni. L’aggiornamento è stato necessario in seguito all’evoluzione del quadro normativo e allo stato di realizzazione degli impianti previsti, per individuare le nuove azioni prioritarie fino al 2026 e per cogliere le opportunità di finanziamento offerte dal Pnrr.

Obbiettivi. Riduzione dei rifiuti in discarica anche utilizzando impianti locali, preferibilmente di riciclo chimico o comunque con tecnologie di chiusura del ciclo, che trattino i rifiuti in uscita dai Trattamenti meccanici-biologi (Tmb) che sarebbero, altrimenti, destinati alla discarica.

Interventi. Viene prevista una più ampia volumetria della discarica di servizio per il savonese a causa dei fabbisogni dell’ambito regionale mentre viene evitata la realizzazione di un nuovo impianto biodigestore anaerobico pubblico, visto che l’attuale impianto privato a Cairo Montenotte è stato recentemente potenziato. Viene confermato nella pianificazione il biodigestore nello spezzino, che smaltirà 60 mila tonnellate di Forsu (Frazione organica del rifiuto solido urbano).

Bilancio attività. La produzione di rifiuti urbani è scesa, fra il 2012 e il 2019 del 12,2% quindi è già al di sotto dell’obbiettivo fissato dal Piano per il 2020 (11,6%). La raccolta differenziata è cresciuta dal 32% del 2012 al 53,46% del 2020. Il riciclaggio registra quote del 96% per il vetro, del 90% per il legno, del 75% per la carta, del 49% per le plastiche su cui saranno avviate azioni specifiche. La produzione dei rifiuti speciali è scesa dai 3 milioni e 335 mila tonnellate del 2014 ai 2 milioni e 620 mila tonnellate del 2019.

Situazione degli impianti: E’ in fase di gara il progetto per il polo di Colli nell’imperiese per il trattamento meccanico-biologico. E’ previsto un ammodernamento dell’impianto per il trattamento meccanico-biologico del polo del Boscaccio nel savonese. Sono autorizzate la nuova discarica e il trattamento meccanico-biologico nel polo di Scarpino, a Genova.

Bonifiche. E’ stata potenziata l’anagrafe dei siti inquinati, sono stati integrati i criteri di valutazione del rischio e le priorità di intervento nelle zone di interesse pubblico, sono state individuate le aree caratterizzate da elevate concentrazioni di metalli fra i quali cromo, nichel, vanadio e arsenico.

Il presidente della IV Commissione Territorio-Ambiente Domenico Cianci ha illustrato la relazione di maggioranza: «Questo aggiornamento non comprende modifiche sostanziali dell’assetto, ma si è reso opportuno, rispetto al Piano del 2015, in considerazione dell’evoluzione normativa, comprensiva degli elementi forniti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, della valutazione degli esiti delle azioni sviluppate nei vari livelli di intervento e, in particolare, delle possibili soluzioni di livello locale alla chiusura del ciclo, anche in considerazione dell’evoluzione tecnologica in corso». Il presidente ha concluso: «L’iter svolto in IV Commissione ha compreso una serie articolata di audizioni che hanno consentito un migliore approfondimento delle questioni connesse ai contenuti dell’aggiornamento del Piano, portando all’approvazione a maggioranza del provvedimento, una volta preso atto del parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali». Cianci ha preannunciato il voto favorevole del suo gruppo e di tutta la maggioranza.

Davide Natale (Pd-Articolo Uno) ha illustrato la relazione di minoranza del suo gruppo. «Il primo dato insufficiente – ha esordito – è la previsione percentuale programmata di riduzione della produzione di rifiuti, perché l’obiettivo fissato del 4 per cento risulta poco ambizioso e le azioni individuate per favorire questa riduzione o vengono finanziate con stanziamenti esigui rispetto alle reali necessità». Natale ritiene insufficiente anche l’obbiettivo del 67% previsto dal piano per la raccolta differenziata. Il consigliere la rilevato, inoltre, che la disponibilità di impianti per il trattamento del rifiuto indifferenziato sarebbe sovradimensionata rispetto al fabbisogno così come quella per gli impianti di trattamento dell’organico. Natale si è soffermato, a questo proposito, sull’ipotesi del biodigestore di Saliceti su cui ha chiesto risposte certe dalla giunta: «Leggendo i contenuti della proposta sembra trattarsi di un impianto già autorizzato, ma questa affermazione non corrisponde alla realtà perché il 3 marzo scorso il Tar Liguria ha annullato l’autorizzazione rilasciata e, dunque, quanto contenuto nel Piano è privo di ogni fondamento perché, come ha sostenuto il tribunale, l’impianto di Saliceti va espunto dalla pianificazione perché non è previsto dalla pianificazione provinciale». Natale ha invitato, dunque, la giunta a sospendere il provvedimento o stralciare il progetto in attesa della sentenza del Consiglio di Stato.

Paolo Ugolini (Mov5Stelle) ha illustrato la relazione di minoranza del gruppo preannunciando una serie di emendamenti: «La prima criticità riguarda la natura della pianificazione nella localizzazione dei rifiuti là dove il Piano afferma che tutti i diversi livelli di pianificazione non devono fornire l’indicazione puntuale del sito interessato alla realizzazione dell’impianto, ma questo non corrisponde né alle norme in materia né agli indirizzi della giurisprudenza amministrativa e costituzionale. In realtà – ha precisato – la Provincia stabilisce i siti degli impianti, tenuto conto dei criteri regionali e delle dimensioni degli impianti stabiliti dai piani regionali quindi, una volta definiti i siti, quelli restano». Il consigliere ha poi criticato l’inserimento, anche solo come indicazione, del biodigestore a Saliceti: «Non spetta alla Regione – ha spiegato – indicare siti specifici tanto più che l’autorizzazione del progetto su quel sito è stata annullata dal Tar». Ugolini, inoltre, ha rilevato che la presentazione del progetto per l’impianto di Saliceti fra quelli finanziabili dal Pnr non sarebbe coerente con i criteri definiti dal Governo per accedere ai fondi del Pnrr perché non rientra nella pianificazione pubblica e, infine, ha lamentato l’assenza di un approfondimento istruttorio legato al nuovo Programma nazionale rifiuti.

Discussione generale

Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa Presidente) ha dichiarato che il Piano contiene alcune criticità rilevando, fra l’altro, che non avrebbe sfruttato appieno le opportunità finanziarie offerte dal Pnrr. Il Piano, inoltre, privilegerebbe gli investitori privati. In particolare Centi ha contestato l’ipotesi di localizzazione del biodigestore a Saliceti per motivi di natura ambientale, sismica e idrogeologica.

Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa Presidente) ha paventato il rischio che il Piano possa intervenire negativamente sulla qualità dell’aria, dell’acqua e quindi sulla salute dei cittadini e non sarebbe all’altezza delle pianificazioni sulla materia effettuate in altri paesi europei.

Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha dichiarato che l’aggiornamento del Piano non traguarderebbe le esigenze dei cittadini e rappresenta un’occasione persa in un momento in cui – ha detto – sarebbe stato necessario un cambio di passo per attuare una vera economia circolare e per adeguarsi alle strategie europee e nazionali.

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha rilevato che lo smaltimento dei rifiuti è un tema importante, spinoso che riguarda anche il futuro delle prossime generazioni e, nel suo intervento, si è concentrato sul tema del termovalorizzatore e ha espresso la propria contrarietà ad ogni eventuali ipotesi del genere in Liguria.

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha ribadito che la gestione dei rifiuti rappresenta un tema delicato che coinvolge molti aspetti fra i quali ha ricordato quello ambientale e, pur riconoscendo la pesante eredità ricevuta, ha rilevato che il piano è debole, poco ambizioso e poco connesso alle politiche innovative sul settore attuate altrove.

Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha aggiunto alle critiche espresse dagli altri consiglieri di minoranza il fatto che il piano sarebbe “facile”, perché si pone obbiettivi sottostimati rispetto alla realtà della situazione e non permette di arrivare alla chiusura del ciclo dei rifiuti e ha sottolineato, in particolare, i limiti della programmazione per l’area genovese.

L’assessore al ciclo dei rifiuti Giacomo Giampedrone ha replicato alle critiche della minoranza spiegando che l’aggiornamento del Piano imprime una svolta positiva alla gestione dei rifiuti in Liguria e ha ricordato i risultati raggiunti dall’amministrazione regionale negli ultimi sette anni nel settore con l’incremento di oltre 20 punti nella raccolta differenziata, grazie anche agli incentivi regionali ai Comuni. Giampedrone ha spiegato che il provvedimento rappresenta una scelta strategica fondamentale e riguarda la scelta degli impianti, ma non entra nel merito sui siti. Per la collocazione del biodigestore nello spezzino Giampedrone ha ricordato che è ancora aperta la vertenza in quanto il Consiglio di Stato non si è ancora espresso dopo la sentenza del Tar. L’assessore ha spiegato che la scelta legata al Piano in discussione non è solo l’ulteriore incremento della raccolta differenziata ma, soprattutto, di chiudere il ciclo dei rifiuti con gli impianti idonei.

Sono stati respinti 5 emendamenti presentati da Paolo Ugolini (Mov5Stelle) e un emendamento presentato da Davide Natale (Pd-Articolo Uno).

E’ stato approvato un emendamento presentato da Paolo Ugolini (Mov5Stelle) che chiede di inserire fra i criteri che escludono gli impianti di chiusura del ciclo (biodigestori, ndr) quello relativo alle “aree con distanze inferiori a 100 metri rispetto al perimetro di impianti a rischio di incidente rilevante”.

Realizzare il biodigestore spezzino a Boscalino

Con 11 voti a favore (minoranza) e 19 contrari è stato respinto l’ordine del giorno 652, presentato da Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa presidente) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, da Davide Natale (Pd-Articolo Uno) e Paolo Ugolini (Mov5Stelle) che impegnava la giunta a mantenere il sito di Boscalino, in provincia della Spezia, originariamente individuato come sede del biodigestore nelle quantità previste, in quanto idoneo al fabbisogno stimato e già compreso nella precedente pianificazione.

Previsioni impiantistiche nel Piano di gestione dei rifiuti

Con 11 voti a favore (minoranza) e 18 contrari è stato respinto l’ordine del giorno 653, presentato da Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto da tutto il gruppo e dai gruppi Linea Condivisa, Movimento 5Stelle e Lista Ferruccio Sansa presidente che impegnava la giunta a condividere con la competente commissione consiliare entro fine anno tutta la base dei dati e la specifica metodologia su cui è svolto il monitoraggio annuale delle politiche di gestione, e a modificare gli scenari del Piano, con particolare riferimento alle previsioni relative ai flussi destinati a discarica, anche rivedendo il quadro dell’impiantistica, qualora i monitoraggi periodici rilevino scostamenti significativi dagli obbiettivi individuati dal Piano e quindi dai fabbisogni in termini impiantistici.

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

“Quella di oggi è una svolta storica, senza precedenti per questa regione. Per la prima volta il Piano punta alla chiusura completa del ciclo dei rifiuti: un traguardo assolutamente impensabile fino al 2015 e che oggi, grazie al lavoro fatto da allora, soprattutto per spingere l’aumento della raccolta differenziata, non solo è realizzabile ma vede già pronti progetti condivisi con gli enti territoriali per oltre 138,4 milioni di euro, valutati positivamente per la conformità al Piano Nazionale di ripresa e resilienza. L’approvazione del Piano ci consentirà di attingere a quelle risorse e realizzare soprattutto gli impianti che contribuiranno alla chiusura del ciclo dei rifiuti, in modo che la nostra regione possa conquistare l’autonomia in questo settore”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a seguito del via libera definitivo da parte del Consiglio regionale al nuovo Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Il Piano, approvato nel dicembre scorso dalla Giunta, ha superato la fase di consultazione pubblica della Valutazione Ambientale Strategica e rimarrà valido fino a 2026.

Il nuovo piano dei rifiuti punta a una riduzione alla fonte della produzione di rifiuti urbani (-4% al 2026) e ad aumentare ulteriormente la raccolta differenziata (fino a un minimo del 67% sempre nel 2026), con nuove azioni di prevenzione e la promozione della tariffazione puntuale.

Inoltre prevede la sostanziale conferma dell’assetto impiantistico per il trattamento dell’indifferenziato, incentrato sui 4 poli di Colli (IM), Boscaccio (SV), Scarpino (GE) e Saliceti (SP), e per il recupero della frazione organica.

Il documento prevede inoltre un nuovo impianto d’ambito regionale che valorizzi il rifiuto indifferenziato in uscita dagli impianti di trattamento meccanico biologico, mediante un approccio preferibilmente “waste to chemical”, cioè producendo “green fuels” quali idrogeno e metanolo che possano essere impiegati in distretti verdi, con forte effetto di decarbonizzazione; in alternativa saranno valutate tecnologie di valorizzazione energetica. L’obiettivo infatti è valorizzare tali rifiuti per rendere la discarica uno strumento residuale e compiere il passo decisivo per la chiusura del ciclo a livello regionale, evitando l’invio di rifiuti fuori regione, minimizzando gli impatti ambientali e ottimizzando i costi. Il piano non localizza il nuovo impianto, per cui saranno necessari specifici canali di finanziamento, ma definisce criteri localizzativi che saranno alla base della futura scelta del sito di intesa con gli enti interessati.

“Sono orgoglioso di questo risultato – spiega l’assessore regionale all’Ambiente e al Ciclo dei Rifiuti Giacomo Giampedrone – che è frutto di anni di impegno costante da parte della Giunta regionale, un lavoro che ha consentito di raggiungere risultati importanti in questi anni: siamo passati da una situazione definita ‘arcaica’ nel 2014 dalla commissione bicamerale d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, ad un sistema moderno, ambizioso, con una prospettiva di grande implementazione impiantistica per i prossimi anni, in grado di valorizzare i vari flussi e che sancirà il vero salto di qualità nella gestione del ciclo in Liguria. Sul fronte della raccolta differenziata si è registrato un trend di costante aumento negli ultimi anni, crescendo dal 38,63 del 2015 al 55,71 del 2021, con ben 17 punti percentuali di differenza. Adesso dobbiamo fare un ulteriore passo avanti: non solo confermiamo l’assetto impiantistico attuale per provincia, ma si prevede un ulteriore impianto di riciclo della parte secca dei rifiuti solidi urbani che al momento va ancora in discarica. Una struttura al servizio di tutta la regione funzionale e che corrisponda ai criteri localizzativi del piano. L’ottima notizia è che in questi mesi abbiamo lavorato d’anticipo per poter accedere alle risorse del Pnrr: abbiamo svolto una funzione di ricognizione e coordinamento delle 58 proposte progettuali avanzate dagli enti pubblici ai fini del finanziamento, valutandone la conformità ai contenuti del Piano. I progetti si articolano su tre linee di intervento: il miglioramento della rete di raccolta differenziata, ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti per il trattamento e il riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla differenziata e ammodernamento delle linee di trattamento dei fanghi di depurazione dell’area metropolitana e del savonese. Con l’approvazione del piano si è avviato un percorso finalizzato alla riduzione delle capacità operative degli impianti di trattamento dell’indifferenziato (TMB) di Vado Ligure e Saliceti”.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali il nuovo Piano prevede nuove azioni in tema di rifiuti inerti, rifiuti da costruzione e demolizione e terre e rocce da scavo, oltre a percorsi per trovare soluzioni locali per flussi di rifiuti quali fanghi da depurazione o rifiuti sanitari.