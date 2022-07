RASSEGNA STAMPA. Covid: nessun Comune senza contagi - LevanteNews

Oggi, martedì 19 luglio, auguri ad Arsenio. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Proverbi: “Al bugiardo non si crede la verità”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX (Omettiamo gli argomenti di intrattenimento, in genere ospitati nelle pagine “Album ndr). Covid: “Crescono i ricoveri (38 nella sola Asl-4); nessun Comune è esente da contagi”; “Vaccino anti covid, in 140 prenotano la quarta dose (ovviamente nella sola Asl-4)”. Caldo: “Domani scatta l’allerta rossa”: “Mare, rischio fioritura alghe tossiche”. Scuola: Scientifico Marconi un 100 e lode. Turismo: “Balneari, stagione a gonfie vele”. Anpi: “Pastasciutte antifasciste a Sestri e Camogli”.

Moneglia: San Saturnino e Cagliari, una serata per accogliere. Sestri Levante: progetto Capitale della Cultura, si cercano fondi per le dimore storiche”: “Da galleria Rizzi a Villa Durazzo”. Sestri Levante: l’amicizia sulle rotte dei leudi. Chiavari: raffica di furti in abitazioni, sgominata gang. Chiavari: l’emigrazone in Sud America celebrata con la festa del Perù.

Rapallo: Docufilm di Barbeschi: il Panegirico dei sestieri. Rapallo: il sentiero del giorno, Spotà, una croce a 400 metri di quota. Santa Margherita Ligure: “Basta coprire i monumenti con pubblicità invasiva”.

Recco: lavori alla galleria Megli, un’interrogazione.

Borzonasca: cade mentre taglia legna, con l’elicopttero al San Martino.