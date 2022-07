Rapallo: Cristina dell’Acqua a San Michele di Pagana - LevanteNews

Da Alessandra Rotta, per conto della Parrocchia di San Michele di Pagana

Proseguono gli appuntamenti con i classici nel Giardino della Parrocchia di San Michele di Pagana. Appuntamenti che per alcuni sono un modo nuovo di rileggere “vecchi” compagni di scuola e per altri di scoprire la forte attualità dei grandi del passato ma, per tutti, un’occasione per cogliere spunti di riflessione sul complesso divenire contemporaneo già sperimentato – di fatto – nell’antichità.

Giovedì 21 luglio alle ore 17.30 sarà la volta di Cristina dell’Acqua, ospite della rassegna di San Michele, per parlare della Cultura classica che sa curare le nostre vite. Sarà una bella occasione per dialogare di mitologia, poesia, teatro nella letteratura greca e in quella latina insieme a tutti quelli che i classici li vivono a scuola o li hanno incontrati sul loro percorso.

Partecipa don Federico Picchetto

Cristina Dell’Acqua è scrittrice e docente di Lettere presso il Collegio San Carlo di Milano, dove è anche responsabile dei progetti culturali. Collabora con il Corriere della Sera con contributi culturali e con la serie di video “I nostri miti”.