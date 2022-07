Pallanuoto F/ "Senec partner della "Pro-Recco Master" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Senec

Senec sponsor della Pro-Recco ai Campionati Master Europei di pallanuoto femminile di Roma. L’azienda, tra i leader a livello internazionale nella produzione di sistemi intelligenti di accumulo energetico, ha scelto di sostenere ancora una volta i valori positivi dello sport

Questa sponsorizzazione nasce dalla volontà di SENEC di sostenere i valori positivi collegati allo sport: impegno, perseveranza, orientamento al futuro, spirito di squadra. Una volontà che quest’anno si è espressa ai massimi livelli nella partnership che l’azienda ha stretto con AC Milan con la finalità di accompagnare la squadra rossonera in un percorso verso una maggiore sostenibilità ambientale. “Energia, mentalità vincente, sostenibilità e attenzione al futuro delle nuove generazioni – racconta Vito Zongoli, Managing Director di SENEC Italia – sono punti cardine dell’azione di SENEC e rappresentano il motore delle sue scelte. Questi valori hanno molto in comune con lo sport e da qui la nostra scelta di sostenere diverse iniziative in questo ambito. La pallanuoto da sempre porta in alto i colori dell’Italia a livello internazionale e sono sicuro che anche la Pro-Recco Master ci darà molte soddisfazioni. Vogliamo essere al fianco di realtà più o meno grandi, ma portatrici in ogni caso di quell’energia di rinnovamento che lo sport è in grado di diffondere”.

La squadra della Pallanuoto Femminile Master ha una gloriosa storia: nata nel 2011, è composta da giocatrici tutte ex nazionali e ha vinto moltissimi trofei a livello Master. In poco più di dieci anni, si è aggiudicata cinque titoli mondiali e a fine agosto punterà a confermare talento e passione ai Master europei. Quest’anno la squadra giocherà sotto l’egida della Pro-Recco, una delle società sportive più vincenti nella pallanuoto a livello italiano e internazionale.

“Ci fa molto piacere rivedere una Pro-Recco femminile”, ha commentato Maurizio Felugo, Presidente della Pro-Recco. “Abbiamo deciso di sposare questo progetto per due motivi: l’enorme crescita che sta avendo il movimento master e il messaggio di autentica passione e talento che veicoleranno queste ragazze in un evento così importante come sono gli Europei di Roma”.