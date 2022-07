Monterosso: proiezione de “Le ricette dello Chef Antonio per la Rivoluzione” - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Monterosso

Proiezione del docufilm “Le ricette dello Chef Antonio per la Rivoluzione” che si terrà presso il Molo dei Pescatori – Monterosso al Mare, mercoledì 20 luglio alle ore 21.15

Antonio De Benedetto è uno chef italiano con un’ambiziosa missione: cambiare il mondo attraverso il cibo. Per farlo, ha dato vita a un ristorante e un hotel nei quali lo staff è composto in larga parte da giovani uomini e donne con disabilità che arrivano da tutta Italia per formarsi e lavorare.

Questi ragazzi e ragazze, ognuno con i propri sogni e progetti per il futuro, vengono formati da Antonio per affrontare un percorso verso la libertà e l’indipendenza.

Il documentario è diretto da un regista australiano, Trevor Graham, che scoperto da un’amica di questa realtà italiana ha attraversato l’oceano per vederla con i propri occhi. Ha così iniziato a seguire la vita, i sogni e i drammi di alcuni lavoratori e lavoratrici dell’Albergo Etico di Asti.

Vivere con una disabilità, imparare un mestiere e condurre una vita indipendente è complesso e non sempre va come previsto. Le Ricette dello Chef Antonio per la Rivoluzione mostrerà proprio questo, innestando un seme di speranza per un futuro più inclusivo e sensibilizzando lo spettatore su un necessario cambiamento sociale.

Ingresso libero.