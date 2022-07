Leivi: 27a Festa dell'Olio d'Oliva - LevanteNews

Il sindaco Vittorio Centanaro, con il vicesindaco Enrica Delgrosso, Francesco Bruzzo e Adriano Cuneo, ha presentato il programma di domenica 24 luglio “Festa dell’Olio”, occasione per valorizzare un’eccellenza del nostro territorio che merita attenzione e cura: gli olivicoltori tengono in ordine un territorio prezioso e fragile, producono un alimento di alto livello che è una vera e propria medicina nell’ambito della nutrizione.

Il concorso, giunto alla 27a edizione, vede la partecipazione di 120 oliveti, appartenenti a 14 Comuni. Il prossimo anno dovrebbero partecipare anche Comuni del Golfo Paradiso.

Il programma prevede musica, eno-gastronomia, premiazioni del concorso fotografico e del miglior uliveto.

Sempre domenica 24 luglio la Scuderia Auto Moto Retrò Leivi organizza il 1° Gran premio del Tigullio (seconda tappa) “Le vie dell’olio di leivi”, gara di regolarità non competitiva per auto e moto d’epoca e non. Il percorso è: Leivi – Sestri L. – Varese L. – Passo del Bocco – Carasco – Leivi.

Altrettanto importanti, anche dal punto di vista culturale, sono i concerti di “Notte tra le note” dal 31 luglio al 1° settembre con musicisti di altissimo livello (Wacky Brass Quint; Gianluca Campi, Oleksandr Pushkarenko; Andrea Braido; Napo; Francesca Benitez; Giorgio Martano) che si svolgono per lo più di domenica alle ore 21,15 sui sagrati di S. Lorenzo, S. Rufino, S. Bartolomeo, Curlo e S. Terenziano.