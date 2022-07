Lavagna: cimitero monumentale, stop alle barriere - LevanteNews

Dalla Segreteria del Sindaco di Lavagna

Nella zona nuova del Cimitero Monumentale di Lavagna sono stati avviati i primi

importanti lavori di adeguamento ed abbattimento delle barriere architettoniche.

Con questo primo intervento si è provveduto alla sostituzione di un servoscala, già

esistente da tempo nel Cimitero, ma ormai da anni inutilizzabile e non più

riparabile, con una rampa di accesso che consente a tutte le persone che hanno

problemi di deambulazione di accedere alle Gallerie dei Lotti San Mauro e San

Camillo.

“Questo intervento costituisce il primo passo di un importante e fondamentale

progetto che il Sindaco ha particolarmente a cuore e che desidera realizzare per

consentire a tutte le persone con ridotte capacità motorie di poter accedere

normalmente al Cimitero per commemorare i propri Cari” afferma il Consigliere con

delega ai Servizi Cimiteriali Luca Mangiante.

“L’intervento è stato progettato dall’Ufficio Tecnico Comunale che si è confrontato

con l’Ufficio Servizi Cimiteriali e con i necrofori che quotidianamente convivono con

le problematiche cimiteriali e tengo molto a sottolineare – dichiara il Consigliere

Luca Mangiante – che fondamentale è stato il sopralluogo della Consulta del

Tigullio per i problemi dei portatori di handicap che ha verificato in loco la

funzionalità della rampa di accesso” e, a cui va un sentito ringraziamento personale

da parte mia, del Sindaco e di tutta la Maggioranza”.

A questo primo importante intervento ne seguiranno altri. Il progetto, infatti, prevede

la costruzione di un elevatore che verrà posizionato al centro della zona nuova del

Cimitero esistente e di quella parte di ampliamento che verrà successivamente

edificata. Questo elevatore avrà, infatti, la funzione di servire tutta la zona nuova del

Cimitero Monumentale.

“Un’opera che finalmente si concretizza, senza gravare economicamente sui

cittadini, .con grande cura su tali interventi, in modo tale da garantire la necessaria

attenzione ed il giusto decoro alla memoria di chi purtroppo non c’è più”, afferma

soddisfatto il Consigliere Luca Mangiante.