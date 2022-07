Cinghiali: "Facciamo un processo, ecco chi sono i tanti imputati" - LevanteNews

Da Pino Lanata

Cinghiali (e altri animali selvatici): problema o risorsa?

Recentemente da un locale quotidiano sono stati pubblicati due articoli in merito.

Venerdì 15/7: “SOS cinghiali” di Chiara Viglietti

Lunedì 18/7:”che cosa possiamo imparare dai cinghiali” di Emilia Marasco

Il primo fa una analisi seria della situazione, e precisa che nell’ultimo anno ci sono state 13 vittime e 261 feriti gravi per incidenti stradali causati da animali selvatici (due su tre da cinghiali).

Il secondo ci chiede di condividere con i cinghiali il molto che abbiamo e precisa: la prima emergenza è ridefinire un patto anche con loro, rinunciare a un po’ di spazio.

Io non sono un “luminare”, ma un semplice cittadino cacciatore che ben conosce tutta la storia del cinghiale, almeno per quanto riguarda l’entroterra chiavarese e la Provincia di Genova. Non parlo e non scrivo per “sentito dire”, ma solo per esperienza e conoscenza diretta.

Oggi posso sicuramente affermare che è giunto il momento di avviare un serio “processo” contro tutti quelli che hanno voluto l’attuale situazione.

Senza processi e senza condanne o assoluzioni non potremmo mai fare chiarezza.

Mi spiego meglio: la presenza abbondante del cinghiale (e di tanti altri animali selvatici) è sicuramente colpa di quella parte della collettività che da anni crede solo nella “umanizzazione degli animali” dimenticandosi della realtà.

Basta con l’Orso Yoghi, Bubu, Cindy, Gixi, Pixi, Dixi, Gatto Silvestro, Cip e Ciop, Titti, Lupo Ezechiele, volpi e topi che parlano e cantano, Paperi che accumulano oro. Basta con le metafore. Gli animali selvatici sono prede o predatori, sempre e comunque; pensano solo a mangiare e a riprodursi.

Devono vivere da animali selvatici. Punto e basta.

Cominciamo a processare le politiche che hanno costretto l’uomo, della falce e della zappa, ad abbandonare il nostro entroterra; processiamo assessori regionali e provinciali che per anni hanno consentito politiche di criminalizzazione dei cacciatori solo per esaltare ideali animalisti esagerati.

Processiamo i troppi che hanno definito i cacciatori barbari assassini, che hanno operato in modo che i giovani potessero conoscere verità contraffatte, presentando sempre e comunque la caccia come il più grave problema ambientale.

Processiamo chi per anni ha voluto Commissioni provinciali d’esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio che pensavano “solo a bocciare”; passare l’esame era impresa ardua, difficile, quasi impossibile; era più facile laurearsi. E così abbiamo perso intere generazioni di aspiranti cacciatori.

Per anni Giunte Regionali e Provinciali stavano in piedi per un voto; e cosi i verdi del momento pretendevano, in compensazione, provvedimenti contro la caccia e i cacciatori, e aumentando, a dismisura per la piccola Liguria, le cosiddette “aree protette”, veri paradisi per i cinghiali.

Per non parlare poi di TAR vari e Consiglio di Stato che con sentenze preconfezionate, emesse con sospetta tempestività, bloccavano il Calendario Venatorio annuale e impedivano la caccia, anche se già avviata.

Dove erano i cittadini che oggi hanno scoperto il problema cinghiali?

Accettavano e votavano verde, e simpatizzanti vari, solo perche era una moda; non conoscevano nulla della caccia e degli animali selvatici.

Processiamo anche i tanti regolamenti comunali che vietano di dar da mangiare agli animali di città; intanto non producono nulla, rarissime le multe comminate. Tutti sanno che gli animali si riproducono bene se hanno buon cibo abbondante. Nel nostro entroterra non si produce più nulla di commestibile; quasi tutto è stato abbandonato; castagneti, noccioleti, frutteti sempre più rari. Qualche francobollo qui e là. Ovvio che di conseguenza gli animali selvatici hanno avuto buon gioco; il contadino, il cattivo di turno, non c’era più, campo libero; oggi gli animali selvatici hanno capito benissimo però che bisogna andare dove c’è l’uomo moderno, che produce tanti rifiuti commestibili, ed è teoricamente un amico degli animali; anche i bracconieri sono quasi estinti.

Cornacchie, taccole, gazze, ghiandaie, storni, gabbiani, istrici, tassi, cinghiali, caprioli, daini, cervi, cinghiali sono facilmente visibili da tutti in città; non è logico, ma è opportunismo; gli animali sono sulla terra da milioni di anni; capiscono tutto e si adeguano.

Processiamo anche quei pochi cacciatori ingordi, poco ligi alle leggi, che hanno rovinato l’intera categoria; per l’opinione pubblica erano la maggioranza.

Processiamo infine anche le Associazione Venatorie dei Cacciatori, troppe, sempre litigiose fra di loro per qualche tessera in più; alcune al servizio di qualche partito che poi all’atto pratico se ne dimentica e crea problemi; associazioni che hanno la grave colpa di non aver saputo far capire alla collettività tutta che gli animali selvatici sono anche una risorsa redditizia, se ben gestita, non un problema. L’ha capito benissimo il WWF.

Ma qui il vero problema sorge: in Italia gli animali selvatici hanno un proprietario, lo Stato, e sono inclusi nel patrimonio indisponibile, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano; è lo Stato che deve amministrarli, e lo Stato per anni ha pensato solo ai divieti e non alla gestione basata su seri studi scientifici. Quello Stato che spende oggi 10 milioni di euro per una recinzione di molto dubbia utilità piuttosto che ammettere e riconoscere un ruolo attivo dei cacciatori per il controllo della peste suina africana. E se invece certi animali fossero nuovamente res nullius, cambierebbe tutto; e qui non mi dilungo; rischierei troppo.

I cittadini sono sommersi solo da Brambille, Tozzi, Pratesi vari che hanno spazio informativo abbondantemente a disposizione; dispensatori di false verità, contro i quali è impossibile competere.

E quindi gli animali selvatici hanno capito anche questo: tutto lo spazio è loro e lo gestiscono a piacimento. E dicono chiaramente: finché non mi prendi io sono mio, dell’acqua, del cielo e della terra; faccio quello che voglio, non sono tuo, non sono di nessuno, non sono dello Stato… e continuerò a vivere sulla Terra.

P.S.: processare per me significa ridiscutere seriamente senza pregiudizi!!!