Camogli: Smilevil migliora il servizio del Campus - LevanteNews

Da Smilevil

Quest’anno il nostro progetto estate 2022, relativo al centro estivo Camogli Campus, si

rivolge a bambini di età superiore ai 4 anni (nati 2017) e adolescenti, a decorrere dal mese

di giugno 2022 fino al 9 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16:30, per un totale di

tredici settimane di frequenza.

Esso si basa sui principi dell’outdoor education, sfruttando al meglio le possibilità che il nostro territorio ci offre dal Parco di Portofino al mare, dove ogni giorno è prevista un’attività differente, educando i bambini e i ragazzi al rispetto, alla cura dell’ambiente, delle persone, della propria comunità, per renderla migliore.

Il nostro obiettivo è proporre attività inclusive, con diverse declinazioni e adattamenti che

possano essere alla portata di tutti i bambini e ragazzi, pertanto ci proponiamo anche a destinatari disabili, per i quali è previsto un rapporto di 1 a 1 bambino/educatore. Tutte le attività proposte sono ideate e adattate in modo che il ragazzo/bambino, con l’eventuale aiuto dell’educatore di riferimento, possa portarle a termine. Il centro estivo vuole identificarsi come luogo sereno, a misura di bambino, in un ambiente che possa accogliere e sostenere i bambini e i ragazzi con disabilità , nel rispetto dei loro tempi e delle loro caratteristiche.

Il costo solitamente è a carico della famiglia, ma grazie al contributo di Staff, agenzia per il

lavoro, i bambini/ragazzi in questione saranno inseriti nei gruppi in base sia all’età

anagrafica che alle loro reali capacità, favorendo l’inclusione, nel rispetto dei tempi e delle

esigenze di ciascun bambino, senza costi aggiuntivi da parte della famiglia.

Grazie a Staff, che anche quest’anno ci ha permesso non solo di apportare migliorie al

nostro servizio, ma di portare avanti e dare voce al nostro progetto sul tema dell’inclusione,

aspetto a noi caro, e di poter continuare a supportare le famiglie e di far sentire il bambino

disabile accolto e parte del gruppo.

A nome di tutte le famiglie, dei dipendenti e della cooperativa…Grazie Staff!!!