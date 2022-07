Calcio/ Lavagna: torneo dei Sestieri - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Csi (Centro Sportivo Italiano) Chiavari

Visto il successo delle precedenti edizioni il Torneo di Calcio dei Sestieri di Lavagna quest’anno vede coinvolti i bambini nati dal 2011 al 2015.

Il Centro Sportivo Italiano Comitato di Chiavari organizza, per il quinto anno, in collaborazione con il Gruppo Storico dei Sestieri di Lavagna ed il patrocinio del Comune di Lavagna, il Torneo di Calcio dei Sestieri di Lavagna dal giorno giovedì 28 luglio 2022 al giorno sabato 30 luglio 2022 presso lo stadio Riboli di Lavagna.

La macchina organizzativa del Csi Comitato di Chiavari, con la collaborazione del Gruppo Storico dei Sestieri di Lavagna, è attiva da mesi e incontro dopo incontro sono state predisposte le squadre e gli eventi di contorno con Musici e Sbandieratori che intratterranno il pubblico con le loro esibizioni per le vie cittadine e sul campo di gioco.

Il tutto concentrato in tre giorni, in orario serale (dalle ore 19:00 circa), si disputeranno le gare per la conquista del titolo di campione.

Vi aspettiamo numerosi a partire dalla sfilata di presentazione delle squadre per le vie cittadine il giorno lunedì 25 luglio 2022 – ore 19:00 con partenza da Piazza Marconi (Basilica di Santo Stefano).

Sul sito https://torneocalciosestieri.wixsite.com/home immagini, video e informazioni sulle edizioni precedenti.