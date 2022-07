I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore nella sola Asl 4 sono ben 323; i pazienti ricoverati 37. I morti in Liguria 5. Nessun controllo per verificare se chi viaggia sui bus usa la prescritta mascherina; situazione analoga sembra si riproponga sui treni. Non serve alzare le spalle e dire che tanto ormai il covid è come una normale influenza. I ricoveri sono numerosi e purtroppo salgono anche i decessi.