Ambiente: nessuna norma difende il panorama, un bene primario - LevanteNews

In Liguria non esiste alcuna norma che difenda il panorama. Problema vastissimo, ma che richiede una sensibilità che evidentemente i legislatori liguri non hanno (né hanno mai avuto), indipendentemente dal simbolo che rappresentano. La legge dovrebbe limitarsi a “vietare tutto ciò che viene eretto ed impedisce, da un luogo pubblico, la vista verso le bellezze naturali”.

Abbiamo fotografato un punto panoramico della via Aurelia da dove è possibile osservare il Golfo. Da qui in passato sono state scattate decine di foto ogni giorno. Chi possiede la proprietà, molti metri sotto la strada (per vederla bisognerebbe affacciarsi), ha eretto una griglia sostenuta dalla ringhiera dell’Anas che delimita la strada, facendo poi crescervi una pianta: questa di fatto oscura il panorama. C’è una concessione? Del Comune o di Anas? A che titolo viene concesso di cancellare il panorama? Che dice la Soprintendenza?

Una legge che dovrebbe prevedere precise deroghe. Ad esempio prevedere siepi per difendere una casa, non tanto da sguardi indiscreti, quanto dall’inquinamento acustico e dagli scarichi dei veicoli. Ma una legge che faccia porre attenzione anche alla sistemazione di insegne pubblicitarie o la stessa segnaletica stradale. E’ nota a Santa Margherita la presenza, lustro più lustro meno, di una gru con funzione di montacarichi, che da oltre vent’anni “inquina” il panorama di un celebre monumento.