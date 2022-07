Allerta caldo: mercoledì chi lavora al sole, dopo le 12 fruirà della cassa integrazione - LevanteNews

Da Cgil Camera del lavoro territoriale Tigullio – Golfo Paradiso

Mercoledì 20 luglio allerta rossa caldo

Verificato con Inps e Associazioni datoriali. Si comunica che i lavoratori che eseguono lavorazioni esposte al sole (opere stradali, lavori in facciata e tetti) potranno interrompere il lavoro alle ore 12.00. per le ore successive saranno coperti da cassa integrazione.

Inps messaggio n. 1856 del 03/05/2017

Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35v), che impediscono Io svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla cassa integrazione A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che da titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35′ seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore.

Per info: Genova – Barabino Matteo 3479303203; Larosa Serafino 3338311622; Khay Abderrahim 3473565583; Mura fabiano 3423925580; Pavaelli Germano 3494679777; Rubino Marcello 3427758254; Zaghloul Saleh 3491038673

