Sestri: Palazzo Fascie, due appuntamenti imperdibili - LevanteNews

Da Mediaterraneo Servizi

Dopo il successo dell’incontro con gli archeologi Anna Maria Stagno e Roberto Maggi di mercoledì 13 luglio, in cui si è parlato anche del nostro “ricco” Appennino ligure, un entroterra ricco di storia, ricco di tracce archeologiche e anche paesaggistiche, mercoledì 20 luglio il Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite il MuSel – Museo Archeologico e della Città e il Sistema Bibliotecario Urbano propongono un ulteriore approfondimento sulla montagna ligure, con la presentazione della nuova guida “Alta Via dei Monti Liguri. Sentiero Italia CAI” curata dal geografo e guida ambientale escursionistica, Andrea Percivale, e dal suo collega Marco Molinari, geologo e guida.

Il sentiero Italia CAI, ideato per la prima volta nel 1983 e acquisito dal Club Alpino Italiano nel 1990, è il sentiero escursionistico più lungo d’Italia, un percorso di media quota che attraversa tutta la nostra penisola in circa 400 tappe! L’intento è proprio quello di unire l’Italia da Nord a Sud in un unico grande sentiero lungo la dorsale appenninica e le Alpi, isole comprese. Le varie sezioni locali del CAI hanno contribuito a dare il loro apporto nella definizione e sistemazione della rete segnaletica.



La tappa ligure del Sentiero Italia CAI è proprio l’Alta Via dei Monti Liguri (nota anche come AVML con segnavia rosso e bianco), che è un itinerario escursionistico lungo circa 440 km e suddiviso in 44 tappe, che si sviluppano sullo spartiacque più o meno parallelo alla costa, tra Bolano (in comune di Ceparana) e Ventimiglia.

L’appuntamento per conoscere ulteriori dettagli e approfondire le tappe di questo interessante percorso è mercoledì 20 luglio alle ore 21 in Sala Carlo Bo, al primo piano di Palazzo Fascie. L’incontro, patrocinato dal CAI e dal Consorzio Ospitalità Diffusa delle Valli del Parco dell’Aveto è aperto a tutti e a partecipazione gratuita.

Mercoledì 20 luglio viene proposto anche l’itinerario “Alla scoperta del leudo” alle ore 16.30 con la cooperativa Solidarietà e Lavoro: per partecipare occorre prenotarsi al n. cell. 3407713054; email: vcavalieri@solidarietaelavoro.it

Giovedì 21 luglio, sempre alle ore 21, si terrà invece una speciale visita guidata dedicata al tema delle Confraternite e delle tradizioni liguri, intitolata “Nel nome di Santa Caterina con i Cristezzanti”. In questa occasione oltre alla visita alla chiesa di San Pietro in Vincoli e ai ruderi dell’Oratorio di Santa Caterina, in collaborazione con la Confraternita di Santa Caterina d’Alessandria, ci sarà la partecipazione dei “Cristezzanti”, ovvero dei “portatori di Cristo” che tanto caratterizzano le processioni del nostro territorio e che mostreranno i loro “trucchi” e le loro tecniche con i grandiosi e sorprendenti Crocifissi processionali. Si tratterà di un appuntamento unico nel suo genere, che viene proposto per la prima volta. Per partecipare alla visita guidata occorrerà prenotarsi entro le ore 13 del 21 luglio presso l’ufficio IAT/Biglietteria del Museo, tel. 0185 478530 oppure email iat@mediaterraneo.it (costo promozionale 3 euro a persona).



Altre visite guidate saranno martedì 26 luglio alle ore 18, in occasione della festa patronale di Sant’Anna, con l’escursione ai ruderi della chiesetta sul promontorio omonimo, e giovedì 28 luglio alle ore 21, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà riproposta la visita guidata “Storia racchiusa tra le due baie”, a cura di Cooperativa Archeologia e in collaborazione con il MuSel. Proseguono inoltre gli incontri in Biblioteca Fascie Rossi e in Biblioteca del Mare con le letture dedicate a tutti i bambini, a partecipazione gratuita: l’appuntamento è per tutti i giovedì presso la Biblioteca del Mare e tutti i venerdì presso la Biblioteca Fascie Rossi, alle 10.30, nei mesi di luglio e agosto.

Gli incontri non sono soggetti a prenotazione e sono a ingresso gratuito, per tutti i bambini. L’età consigliata è 3/5 anni, ma tutti, dai più piccini ai più grandi sono i benvenuti. Al termine delle letture sarà possibile prendere in prestito i libri della biblioteca o fermarsi a leggere negli spazi dedicati.