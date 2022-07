Sestri: "Basta con i parcheggi riservati a sindaco e assessori" - LevanteNews

Da Albino Armanino e Paolo Smeraldi, consiglieri comunali Lega Liguria Salvini Premier Comune di Sestri Levante

Nel mese di giugno con un nostro intervento siamo riusciti a rendere nuovamente utilizzabile da tutte le persone con limitata o impedita capacità motoria un parcheggio per disabili sito fra piazza Matteotti e viale Rimembranza, che d’estate era illecitamente riservato all’uso di una sola associazione.

Abbiamo riscontrato quanto sia sentito il problema della carenza di parcheggi per persone con disabilità nel centro storico di Sestri Levante, problema che l’amministrazione Ghio non è stata in grado di affrontare e risolvere.

E’quindi giunto il momento di porre termine ad un altro abuso: in viale Rimembranza, vicino ai posteggi delle ambulanze della Croce Verde, sono presenti da uno a tre parcheggi riservati alle auto degli amministratori e del Comune; la segnaletica orizzontale è sbiadita e non permette di capire bene di quanti parcheggi si tratti.

In ogni caso, il codice della strada non permette di riservare posti per il sindaco, gli assessori, i dipendenti del comune o le auto di servizio; in merito ci sono state sentenze del Tar, quindi questi parcheggi sono illegittimi.

Non tutti sanno inoltre che il sindaco Valentina Ghio, gli assessori e i consiglieri del comune di Sestri Levante dispongono di un pass che permette di parcheggiare in tutte le Ztl; le auto di servizio del Comune possono parcheggiare nelle ZTL o gratuitamente nei parcheggi a pagamento.

Inoltre, i cittadini sono ormai insofferenti dei privilegi dei politici e giustamente non accettano più che gli amministratori debbano avere i posteggi riservati, mentre residenti, lavoratori e cittadini disabili faticano a trovare posti per le loro auto.

Per questo riteniamo che sia giunto il momento di porre fine ad un altro scandalo sestrese: il sindaco Valentina Ghio e gli assessori cerchino parcheggio come tutti i cittadini o si muovano a piedi o in bici e i parcheggi riservati all’amministrazione siano assegnati ai disabili.

In questo modo si potranno raddoppiare o triplicare i parcheggi di quella zona riservati alle persone con disabilità residenti o che vogliono accedere alle spiagge accessibili, rispettando la legalità.

Abbiamo presentato un’interpellanza che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale: speriamo però che l’amministrazione si muova prima adottando la nostra proposta e ponendo fine a un odioso privilegio.

interpellanza parcheggio disabili piazza Matteotti