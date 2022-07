'Santa': "Vittorio Emanuele ingabbiato, danno di immagine" - LevanteNews

Da “Progetto Santa insieme con voi”

Il nostro gruppo “Progetto Santa insieme con voi” era pronto a “Vivere la bellezza” di Santa ma ci ritroviamo ad ammirare la pubblicità di una nota casa di moda che avvolge e nasconde la statua di Vittorio Emanuele II con un’impalcatura enorme, invasiva ed impattante ai giardini a mare; tutti pronti a vivere un’estate di rinascita turistica e ci coprono la vista mare con questa struttura pubblicitaria, oltretutto coprendo la vista a molti esercizi commerciali che di turismo vivono e nel turismo investono.

Paradossale, oltretutto, coprire l’unica aiuola fiorita e sistemata di recente.

Dove vogliamo andare, signor Sindaco? Dove?

Una città lasciata nell’incuria più desolante si presenta a residenti ed ospiti in maniera totalmente inadeguata: pavimentazione rotta e transennata, aiuole secche e non curate, illuminazione scarsa, telecamere che non funzionano; frazioni lasciate ed ora, ciliegina sulla torta, Vittorio Emanuele II impacchettato come un uovo di Pasqua per elemosinare una cifra che non giustificherà mai il danno di immagine della nostra città

Il nostro gruppo, “Progetto Santa Insieme con Voi”, capisce e condivide il risparmio, ci mancherebbe, ma se il risultato sarà simile a quello ottenuto per la fontana di Colombo, meglio non sarebbe pulire i monumenti, come ha fatto Rapallo, utilizzando gli operai comunali, e restituire la città ai residenti e ai turisti?