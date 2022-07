'Santa': cucina a fuoco, rapido intervento limita i danni - LevanteNews

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio a Santa Margherita Ligure in un appartamento di via Fortunato Costa. Il rogo è partito dalla cucina forse a causa di un cortocircuito ad un elettrodomestico. Il rapido intervento dei vigili del fuoco di Rapallo, ha evitato che le fiamme si estendessero ad altri locali. A parte il fumo che ha annerito la cucina, i danni sono limitati. Non si lamentano né persone intossicate né ustionate. Sul posto anche polizia urbana e carabinieri.