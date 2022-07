Recco: "La realtà dei fatti e quella parallela dei media" - LevanteNews

Dalla segreteria del Circolo Pd Recco Avegno Uscio

Ecco alcune considerazioni suscitate dalla lettura dell’articolo pubblicato in data odierna sulla stampa locale.

Abbiamo assistito allo spettacolo di Federico Buffa sul Mundial di calcio del 1982, essendo anche noi appassionati di questo sport.

Fermo restando la qualità della prestazione artistica di Federico Buffa, la narrazione fornita dalla stampa sembra frutto di immaginazione.

1) Gli spettatori presenti erano 250 (dato fornito dagli organizzatori), numero di gran lunga inferiore alle aspettative.

Le sedie messe a disposizione erano infatti 600 …….

2) Prima dell’inizio della manifestazione, i pubblici esercizi (compresi quelli del lungomare) non erano affatto pieni!

Alle ore 20.45 da Cavassa: erano occupati solo la metà dei tavoli situati all’esterno del locale. All’interno vi erano cinque persone che consumavano caffè e due gelati.

Dalla gelateria Vitto, la situazione era identica.

A Recco registriamo questa insolita situazione: per “avallare” la realtà parallela nella quale vive Gandolfo e soprattutto al fine di giustificare la spesa annua di trecentomila mila euro voluta dal sindaco per finanziare iniziative di mero intrattenimento sono stati “arruolati” anche media disposti a raccontare una realtà fantasiosa.

Bogliamo sottolineare come per promuovere l’immagine di Recco sarebbe meglio tenere pulite strade e marciapiedi, rendere decorose le spiaggie libere, attivare quelle opere pubbliche “strategiche” che sono ferme al palo da tre anni.

Più ancora: sarebbe cosa buona e giusta utilizzare una parte di questi denari (più di trecentomila in un solo anno) per venire incontro alle reali necessità dei meno abbienti, il cui numero, anche a Recco, è in crescita.

Esistono persone che hanno manifestato all’amministrazione i loro concreti bisogni e si sono sentiti dire: “spiace ma non possiamo fare nulla perché mancano i soldi per intervenire”.

Alcuni media invece di pubblicare “un copia e incolla” della pagina facebook denominata “Carlo Gandolfo Sindaco”, dovrebbero avvertire il dovere etico e professionale di descrivere semplicemente ….. la realtà dei fatti.

Scriviamo queste considerazioni nella convinzione che la città (Recco) sia un bene comune e, come tale, appartenga a ognuno di noi.

E che la cifra di una democrazia sia la parità e l’attenzione rivolta a chi ha più bisogno.