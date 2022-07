Nuoto/ Ricco medagliere per il Rapallo - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Rapallo Nuoto

Ricco medagliere per la Rapallo Nuoto ai Regionali di Categoria; testa già ai Nazionali di fine mese. Mercoledì al Poggiolino “last call” per gli atleti che vogliono provare a fare il tempo di qualificazione

Margherita Berruti, Federica Martini, Stella Repetto, Hassen Samandi, Gabriel Kliken. Sono loro gli alfieri della Rapallo Nuoto che nel Campionato Regionale di Categoria in vasca lunga – in scena il 15-16-17 luglio scorsi alla piscina della Sciorba di Genova – sono tornati al Poggiolino con le medaglie al collo.

Samandi, oro nei 200 dorso e nei 200 misti, piazzamento quest’ultimo che gli è valso un primo posto anche nella classifica assoluta; per Stella Repetto oro nei 100 e 200 delfino; per Federica Martini un oro nei 200 misti, un argento nei 400 misti, e due bronzi nei 100 e 200 rana; Gabriel Kliken due argenti nei 200 e 400 misti; per Margherita Berruti un bronzo nei 200 delfino.

Anche gli altri atleti della squadra gialloblu hanno ben figurato migliorando i loro tempi personali nelle rispettive discipline: Luca Garbarino 50-100-200 df; Lavinia Monte 50-100-200sl100-200 ds; Sara Zanoni 50-100-200 ds, 200 mix; Luca Giordano 50 sl.

«Considerando questo momento della stagione – spiega il tecnico Angelo Angiolieri – in cui si registra un calo fisiologico legato alla fine della scuola, tra esami e prime distrazioni estive, il bilancio è positivo. Tutti i ragazzi sono stati bravi a mantenere la concentrazione. Siamo al temine di una stagione impegnativa, non abbiamo neanche il tempo di festeggiare questi risultati perché a fine mese abbiamo gli italiani di categoria dove cercheremo di toglierci delle soddisfazioni con Martini, Repetto e Samandi».

E proprio in chiave Italiani, mercoledì 20 luglio 2022, la piscina del Poggiolino sarà teatro di una prova cronometrica per quegli atleti che, last minute, proveranno a ottenere il tempo limite per la qualificazione ai Campionati nazionali di Categoria in programma a Roma Pietralata dal 28 al 4 agosto 2022. Tra questi anche la staffetta 4*100 mista femminile della Rapallo Nuoto.