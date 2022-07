Chiavari: Summer Deadlift Competition - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Al Palazzetto dello Sport il primo festival dedicato al powerlifting, la disciplina sportiva in cui gli atleti sono alle prese con importanti pesi da sollevare da terra.

La manifestazione Chiavari Summer Deadlift Competition si svolgerà il 30 e 31 luglio, con 125 atleti che giungeranno da tutta Italia e non solo. Due giorni di agonismo organizzati dall’associazione Not Only Athletes International di Sonia Parlanti con il patrocinio del Comune di Chiavari. Diverse le gare in programma a partire dalle 10 di sabato 30 luglio, suddivise in categoria femminile e maschile, con classi di peso specifiche ( 47/84 kg, 58/83 kg, 93 kg e tra i 105 e 120 kg).

“Siamo felici di ospitare un evento sportivo unico sul territorio, per far conoscere anche la pratica del powerlifting a livello locale. Sono diversi gli atleti che si contenderanno la vittoria in una gara di stacco da terra, in cui forza di volontà, passione e sacrificio sono determinanti per ottenere un buon risultato. Una disciplina sicuramente impegnativa, in cui è richiesta un’incredibile resistenza allo sforzo, sia fisico che mentale. I miei complimenti alla campionessa Sonia Parlanti che in questo caso veste i panni di allenatrice ed organizzatrice” commenta l’assessore alla promozione della città Gianluca Ratto.

“Il Chiavari Summer Deadlift Competition darà vita ad uno spettacolo emozionante a cui tutti i cittadini sono invitati – spiega Sonia Parlanti, organizzatrice della manifestazione, istruttrice e atleta nazionale di powerlifting – Voglio ringraziare la società Chiavari powerlifting, Strengthlab Torino e Imperia Strength e gli sponsor che hanno creduto nel progetto, come Gommafit, Nutrimuscle, lacertosus, Beinsane Stone. Dopo 10 anni di powerlifting e di carriera agonistica, sono davvero soddisfatta di aver portato nella mia città natale questo sport”.

La manifestazione è aperta al pubblico, l’ingresso è gratuito.

Sonia Parlanti, istruttrice e atleta nazionale di powerlifting agonistico, tesserata per la heartofsteelpowerlifting di Roma istruita dall’allenatore Simone Sanasi. Dal 2020 è commentatrice sportiva e tecnica ai campionati italiani di Powerlifting in Fipl (federazione Italiana Powerlifting). Campionessa italiana di powerlifting nella federazione preposta e riconosciuta Fipl, per tutte e tre le specialità negli anni 2016, 2017 ,2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Campionessa Europea master 1. In preparazione per il campionato italiano Classic master di novembre di quest’anno.

Il medagliere:

2016/2017

Campionato italiano di stacco FIPL

( record italiano cat M 1 – 52 kg ) +assoluto di stacco

Oro 3 campionato Classic PL. RAW FIPL ( cat M1 – 52 kg )

2018

Bronzo campionato assoluto stacco

Argento campionato Classic PL. RAW ( cat M1- 52kg )

Argento campionato assoluto Panca RAW ( cat -52 )

Oro Trofeo Bertoletti RAW ( cat M1-52 )

Argento trofeo Classic Parma Powerlifting ( cat -52 )

2019

Bronzo Campionato Classic Master PL RAW CAT M1 – 52

Argento Coppa Bertoletti Panca ( Cat M1 – 52 )

2020

Oro Coppa Bertoletti Panca ( Cat M1 – 52 )

Argento Campionato Classic Master PL RAW CAT M1 – 52

2021

Oro Coppa Bertoletti Panca ( Cat M1 – 52 )

Argento Campionato Classic Master PL RAW CAT M1 – 52

2022

Argento

Argento Campionato Classic Master PL RAW CAT M1 – 52

Europei Vilnius Lituania

Argento di specialità di panca

Bronzo specialità stacco

Bronzo di totale sollevato in gara ( Cat M1 – 52 )

Argento

Oro Coppa Bertoletti Panca ( Cat M1 – 52 )