Chiavari: "L'ingiusta campagna diffamatoria contro la città" - LevanteNews

Da Antonio Segalerba, Segretario di Avanti Chiavari

Conclusa la campagna elettorale ho il tempo per rispondere alle accuse mosse alla nostra amministrazione da parte di Antonio Gozzi e di sua figlia Vittoria.

Hanno acquistato tre pagine intere del Secolo XIX “per rivolgere un appello ai cittadini chiavaresi affinché convincano la loro silente amministrazione ad aderire all’iniziativa” proposta dalla loro società di car sharing Elettra.

Anche sul loro giornale “Piazza Levante” e su Facebook si sono lamentati chiedendo ai chiavaresi di ‘insorgere’ poiché – a loro dire – l’amministrazione non era sensibile alla loro importante proposta di “mobilità green”, duolendosi pure che Chiavari sarebbe mossa solo da intento discriminatorio nei loro confronti.

I fatti però oggi dimostrano l’esatto contrario. Chiavari è l’unica città del Tigullio ad aver assunto provvedimenti di “mobilità green” per la gestione dei parcheggi a pagamento rendendoli gratuiti per tutte le auto elettriche sin dal gennaio 2022. Quindi le lamentele dei Gozzi dovevano – se mai – essere rivolte a tutti gli altri comuni del Tigullio che ancora oggi non riconoscono questa possibilità.

In merito al loro Car sharing la nostra amministrazione non ha creato alcun problema perché i veicoli di Elettra oggi circolano liberamente a Chiavari e tutti i mezzi della loro flotta possono parcheggiare gratuitamente negli stalli blu senza dover chiedere nulla, così come potranno farlo eventuali società concorrenti che vorranno offrire il loro servizio di car sharing sul nostro territorio.

Diversamente – negli altri comuni del Tigullio – Elettra ha affrontato maggiore burocrazia dovendo concludere accordi discrezionali con le amministrazioni e ottenendo meno di quanto offerto da Chiavari in tema di gratuità di posti auto. Infatti, i comuni di Sestri Levante e Lavagna hanno concesso il parcheggio gratuito sulle strisce blu solo a quattro auto di Elettra mentre il comune di Zoagli ha negato la possibilità di parcheggio gratuito.

Per la nostra amministrazione la libertà di impresa è sacra, così come lo è la pari opportunità tra imprenditori poiché questi valori sono garanzia di crescita e sviluppo della nostra società.

I fatti esposti, pertanto, dimostrano che gli unici ad essere danneggiati e discriminati delle iniziative dei Gozzi sono i chiavaresi che hanno subito una pesante campagna stampa denigratoria – sul principale quotidiano ligure – volta solo a far apparire Chiavari come una città non turistica priva del servizio di car sharing, cosa non vera perché la società Elettra è attiva sul territorio di Chiavari che ha addirittura offerto condizioni migliori rispetto a tutti gli altri comuni del Tigullio.

Sulla stampa Antonio Gozzi si è spinto anche a definire la nostra amministrazione “proterva”: a me pare invece che l’unico “protervo” sia stato proprio lui che con il suo comportamento ingiusto ha recato un danno di immagine a Chiavari, senza che ve ne fosse alcun motivo.

Il comportamento discriminatorio di Gozzi ha assunto poi toni ancora più grotteschi dal momento che Elettra ha deciso di fare lo sconto di pochi centesimi al minuto sulla tariffa a tutti i residenti dei comuni del Tigullio con esclusione dei residenti di Chiavari.

Concludo auspicando che Tonino, come lo chiamano gli amici, stia un po’ più sereno ora che è finita la campagna elettorale, anche se capisco la delusione per la sua candidata Sindaca Silvia Garibaldi che non ha superato il 15%, arrivando addirittura terza.

Oggi andrò a farmi un giro con la Up di Elettra!