Dal Genoa CFC

La società Genoa CFC comunica che in data odierna sono state esaurite tutte le giacenze in vendita libera di Gradinata Nord. La vendita libera prosegue invece in tutti gli altri settori dello stadio.

Le parole del Presidente: “La Gradinata Nord è esaurita. L’amore e la passione di chi avrebbe voluto farne parte sarà il fattore determinante per essere ancora una volta unici e inimitabili! Grazie di cuore”