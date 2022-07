Borzonasca: grave infortunio tagliando legna, complessi i soccorsi - LevanteNews

Grave infortunio agricolo a Caroso, frazione di Borzonasca. Un uomo che faceva legna è caduto da un’altezza di diversi metri. Erano da poco passate le 17 quando è scattato l’allarme: sul posto il 118 con l’automedica Tango 1 e i militi della Croce Rossa di Cogorno, nonché i vigili del fuoco di Chiavari per recuperare il ferito ed i carabinieri. Da Albenga è arrivato l’elicottero Grifo del 118 pr trasportare il più velocemente possibile il paziente, in codice rosso, all’ospedale. L’operazione di soccorso e per stabilizzare il paziente con un grave trauma toracico. Quindi è stato trasportato al pronto soccorso del San Martino.