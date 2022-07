Skiroll/ Conclusa la seconda giornata di gare - LevanteNews

Da Vivi Rezzoaglio

Dopo la sprint che si è svolta sabato a Cicagna, si è conclusa anche la seconda giornata di gare valide per la tappa genovese della Coppa Italia Cascina Bianca di skiroll. In programma una mass start in salita a tecnica classica, che si è disputata da Rezzoaglio a Santo Stefano d’Aveto, sempre in provincia di Genova.

Percorso di 10 km per gli uomini, con un dislivello di 643 metri circa, mentre le donne hanno gareggiato su 7 km. La competizione, come l’intera tappa, è stata organizzata dallo Sci Club Santo Stefano d’Aveto, guidato dal presidente Pietro Squeri.