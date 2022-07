Ruta-San Rocco: il bollettino parrocchiale è web e racconta un sacco di attività - LevanteNews

Don Davide Casanova è un giovane sacerdote che cura le comunità parrocchiali di Ruta e San Rocco che comprendono le chiese millenarie di Ruta e di San Nicolò di Capo di Monte, lungo la pedonale che da San Rocco scende a Punta Chiappa. Il suo mezzo di trasporto preferito è la bicicletta e probabilmente, quando è arrivato pedalando alla sua nuova destinazione, si è messo le mani nei capelli. Ma non si è perso d’animo. La chiesa parrocchiale di Ruta, dedicata a San Michele adesso è nuovamente agibile. E non è poco.

Don Davide è un prete moderno e anziché diffondere le notizie delle sue parrocchie attraverso un bollettino cartaceo, lo fa usando il web. Molto più immediato. Matrimoni, battesimi, feste, l’inaugurazione della scuola di bici sono documentate, soprattutto con immagini.

Don Davide esprime anche senza reticenze i suoi commenti, i progetti che vorrebbe realizzare: uno per tutti ripristinare la festa dei monti con celebrazione della Messa in località Semaforo vecchio; perché chi lo segue, oltre alle questioni dell’anima, tiene in forma anche il fisico con camminate e pedalate.

L’ultima iniziativa una cena, consumata ieri sera, per raccogliere offerte ed aiutare le famiglie ucraine ospiti presso il convento di San Prospero dei padri benedettini olivetani.

