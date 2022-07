Rapallo: "Sapore di mare e di irriconoscenza" - LevanteNews

Da Andreea Carannante

Non ci sono mai interessate le pacche sulle spalle, o la raccolta di profitto quando proponiamo e lottiamo per una città migliore, ma l’irriconoscenza di questa amministrazione non si può negare. Anni di lotte, in alcuni casi anche duri scontri con i balneari, raccolte di firme, incontri in Regione Liguria, incontri in Comune, per arrivare al rispetto della normativa che prevede un minimo di 40% di spiagge libere. Difatti non avremmo mai partecipato all’inaugurazione del nuovo litorale (ad uso turistico non certo per residenti) come ha fatto la consigliera di finta opposizione De Benedetti, caduta nel tranello, che però è riuscita miracolosamente a reggersi in piedi con altri politici del loro stampo alla bava scivolosa dei ruffiani che popolano quegli ambienti. Chi ha memoria ricorda, chi ha coerenza non ha bisogno di ringraziamenti.