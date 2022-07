Rapallo: "Saline beach" anche i residenti a prendere la tintarella - LevanteNews

Contrariamente ad alcune previsioni, la “Saline beach” è diventata realtà, protetta da una barriera soffolta che a dispetto dei pessimisti dovrebbe difenderla dalle mareggiate. Un tratto di litorale restituito dopo circa un secolo ai rapallesi. Era stato cancellato per far posto al lungomare che, il prossimo inverno non sarà più chiuso a causa delle mareggiate. La nuova spiaggia diminuisce anche lo squilibrio tra litorale in concessione e litorale libero. L’amministrazione comunale, in particolare il sindaco Carlo Bagnasco e l’assessore Filippo Lasinio, oggi sommersi dai complimenti, potranno studiare un miglioramento dell’utilizzo; ad esempio evitare l’occupazione del tratto più vicino alla battigia e comprare ombrelloni uguali da utilizzare sulla spiaggia per evitare che i diversi tipi e colori creino una disuniformità che certamente non piacerebbe all’assessore all’arredo Elisabetta Lai.

Il prossimo anno, superati i contenziosi giudiziari e grazie al contributo milionario promesso, sarà la volta della messa in sicurezza della spalliera e della passeggiata Trelo-Prelo a San Michele.