Rapallo: primo imbarco per Portofino e San Fruttuoso - LevanteNews

Tantissimi stranieri. Colazione al bar e poi in attesa di poter acquisire il ticket e imbarcarsi sul primo vaporetto diretto a Portofino e San Fruttuoso. Nei turisti c’è tanta voglia di mare e di scoprire le località più note del Levante. Rapallo offre anche l’opportunità di scoprire il golfo dall’alto grazie alla funivia di Montallegro, Peccato che nulla ricordi che in questo Golfo Marconi ha compiuto i suoi primi esperimenti; ma a Rapallo la Cultura costa molto, ma è spesso coniugata con iniziative da periferia e comunque non all’altezza della città che si va delineando.