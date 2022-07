Rapallo: equitazione, Anna Ruggeri sale sul podio europeo - LevanteNews

Anna Ruggeri, giovanissima atleta dell’Horse Club Rapallo, ha appena conquistato il secondo gradino del podio nel corso dei campionati europei children di equitazione a Oliva Nova, in Spagna sia nella categoria in singolo che in quella a squadre. Un risultato molto importante, mai raggiunto da un’atleta ligure, frutto del grande lavoro svolto dal direttivo e dagli istruttori della storica società rapallina. Il sindaco Carlo Bagnasco e il consigliere allo Sport Vittorio Pellerano hanno rivolto ad Anna Ruggeri i complimenti da parte di tutta l’amministrazione comunale.