Portofino: grave sub trasportato al San Martino - LevanteNews

Stamattina verso le 11.30 una coppia di sub di mezza età è stata colta da malore mentre era in immersione nelle acque dell’Area marina di Portofino. I due sono stati trasportati dal diving al porto di Santa Margherita Ligure dove, avvertiti, erano in attesa il medico del 118 con Tango 2 e i mezzi della locale Croce Verde. Mentre le condizioni della donna erano tranquillizzanti, l’uomo ha subito un arresto cardio circolatorio. Stabilizzato sul posto, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. I militari del Circomare hanno ascoltato i compagni di immersione per cercare di capire i motivi che hanno determinato il malore.