Pallanuoto/ Alessandro Brambilla è un nuovo giocatore della Rari Nantes Camogli - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Cam0gli 1914

A illuminare un sabato sera di metà estate ci pensiamo noi. La Spazio Rari Nantes Camogli, con grandissima soddisfazione, comunica di aver trovato l’accordo con il pallanuotista Alessandro Brambilla, il quale, nella stagione sportiva 22/23, indosserà la calottina bianconera. Brambilla, cresciuto nelle giovanili del Nervi con cui ha debuttato anche in serie A1, nella sua carriera ha militato in numerose squadre, disputando campionati di altissimo livello ed essendo sempre protagonista nelle sorti del suo club di appartenenza. Dai campionati di vertice in A2 con il quinto, alla Champions League con la Sport Management, passando ancora per la A1 a Genova, prima della cavalcata con la Metanopoli (dalla serie B alla salvezza in A1) e alla fresca promozione con il Bogliasco, ottenuta solo qualche settimana fa. Queste sono solo alcune delle tappe di un giocatore importantissimo che certamente saprà alzare ulteriormente il livello della squadra di Temellini.

“Che dire, sono motivatissimo per questa nuova avventura“, commenta Ale Brambilla, “Sono sincero, avrei potuto proseguire il mio percorso a Bogliasco, giocando la massima serie, ma il progetto del Camogli, qualche difficoltà lavorativa e le premesse di fare un campionato di A2 di altissimo livello mi hanno fatto prendere questa decisione. Nella mia carriera ho giocato in tante squadre e molte volte da avversario sono stato alla Giuva. L’ambiente, il tifo, la tradizione di questo Club mi ha sempre affascinato e poterne fare parte per me è davvero molto bello. Sono reduce da una stagione bellissima. A Bogliasco abbiamo ottenuto un grande risultato grazie a un gruppo davvero formidabile. Adesso sono qui per portare entusiasmo ed esperienza. Nello sport non c’è nulla di certo, ma la squadra è molto forte e sono sicuro che lotteremo per grandi traguardi.

Conosco praticamente tutti i giocatori, anzi, con Monari e Bianco ho anche giocato insieme alla Metanopoli e non nego che qualche messaggio da parte loro in queste settimane mi sia arrivato. Conosco questo campionato molto bene e penso che, come lo scorso anno, sarà una corsa a tappe molto insidiosa, ma il Camogli sarà protagonista“.

#ABDC è nostro. Da parte di tutta la famiglia bianconera, benvenuto a Camogli Ale!