Lavagna: nell'estate del caldo torrido decine di soccorsi - LevanteNews

Pochi tuoni e dieci minuti d’acqua non sono serviti ad abbassare la temperatura. E nell’estate del caldo torrido, in una domenica in cui le presenze in Riviera sono raddoppiate, la macchina sanitaria dell’emergnza ha dovuto intervenire in decine e decine di situazioni; per incidenti stradali, fortunatamente senza gravi conseguenze; sub in difficoltà; cadute. Ma anche colpi di sole, crisi respiratorie e cardiologiche. Il 118 di Lavagna è intervenuto anche in una quindicina di “codici rossi”. In mattinata in alta Fontanabuona, a Roccatagliata frazione di Neirone un anziano ha perso conoscenza, con Tango 1 e la Croce Rossa di Cicagna è intervenuto da Albenga anche l’elicottero Grifo, ma il paziente purtroppo non ce l’ha fatta.