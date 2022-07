Camogli; coppia disidratata si perde sopra la Cala dell'Oro; duplice intervento - LevanteNews

Dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Ligure – Relazioni Esterne

Erano partiti da San Rocco di Camogli con l’intenzione di raggiungere a piedi San Fruttuoso. Ma nel pomeriggio hanno perso l’orientamento e, sprovvisti di una scorta d’acqua, hanno iniziato ad accusare anche sintomi di disidratazione. Preoccupati per la situazione, anche per essere finiti in mezzo ai rovi sopra Cala dell’Oro, hanno allertato il 112. Sul posto, mentre la zona veniva monitorata dall’alto dall’eliisoccorso Drago, sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e speleologico Liguria che, alla fine, hanno incontrato i due coniugi lombardi di 45 e 56 anni a Costa del Termine. Da qui i due gitanti sono stati accompagnati a San Fruttuoso. Da qui con il battello hanno raggiunto Camogli. Quindi sempre il soccorso alpino ha provveduto a riaccompagnarli in auto a San Rocco.