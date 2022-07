Brugnato 5Terre Outlet Village: Aka7even mattatore della prima serata - LevanteNews

Grande successo ieri sera per l’inizio delle Summer Nights a Brugnato 5Terre Outlet Village: ad inaugurare il primo appuntamento il giovane cantautore Aka 7even, reduce da successi come la vittoria del premio come Best Italian Act agli MTV EMAs 2022 e la partecipazione tra i big alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Perfetta così”.

L’artista, salito alla ribalta del grande pubblico dopo la partecipazione alla ventesima edizione di Amici, dove si è contraddistinto per le sue doti cantautorali e di poli-strumentista, ha eseguito sul palco di Brugnato 5Terre Outlet Village alcuni dei suoi più grandi successi e si è raccontato al microfono dello speaker di Radio Number One Guglielmo Meregalli.