Obiettivo sicurezza - LevanteNews

Il tipo attuale di individuo che sortisce dall’odierna fase pandemica non è molto diverso dal tipo che l’ha preceduta.

Lo scossone subìto dalla paura-del-contagio, su cui si è concentrata e tuttora persevera l’ansiogena comunicazione mediatico-istituzionale, non ha prodotto su questo tipo di individuo un ulteriore tracollo psicologico, uno scadimento relazionale rispetto allo scadimento che già lo caratterizzava. Non ha innescato una paura supplementare rispetto alla polifobia, alla paura di tutto, che già lo pervadeva.

Questo tipo umano incivilito conserva orgogliosamente inalterato il proprio nevrotico modus vivendi.

In via generale, non era previsto che vi desistesse, vista la sua indole riottosa e mai quieta, quotidianamente cadenzata da un florilegio di allarmismi & emergenze.

A ribadire l’assunto, a fronte di uno stato mentale visivamente esaurito, meritevole non a caso del bonus-psicologo, il livello relazional-sociale dell’individuo incivilito vi si conforma tendendo al livello zero, in forza di un ossessivo precetto securitario interiorizzato.

Detto fatto, questo individuo di massa, inconsapevole di essere ideale preda di tal precetto catechizzante, passo passo si fragilizza, relegandosi in un isolamento sentimental-domestico.

L’idoleggiamento degli orpelli, tra emergenze pandemiche, belliche e climatiche, resta un essenziale appiglio per la sopravvivenza nel proprio spazio esistentivo.

Non c’è quindi da stupirsi se l’ individuo-di-massa, nel suo tensionale rapporto col partner inumano (il consumismo), assume il ruolo di “un lavoratore che non sa di lavorare”, citando J. Baudrillard, e ipoteca la propria esistenza reificandola in superflui paludamenti.

A latere, egli è vittima invincibile di un modus che traduce il sommo benessere come evitamento-del-rischio, anche se è risaputo che tale obiettivo permarrà infelicemente insoddisfatto.

Fatto sta che questo individuo, prosternato dinanzi alla divinità strampalata del consumismo, fa della sicurezza un complemento d’arredo, il cui “bisogno prevale su libertà, uguaglianza e relazione”, citando liberamente U.Beck.