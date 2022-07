Varese Ligure: torna la musica classica nel borgo - LevanteNews

Dopo la sospensione dovuta alla pandemia, tornano nel borgo di varese due operte liriche e due concerti.

L’Accademia Musicale di Chiavari è lieta di informare la propria compartecipazione all’evento di cui

all’oggetto, un progetto di A.M.G CLASSICA con la Direzione Artistica di Francesco Mancuso

Gli obiettivi principali del progetto, denominato VARESE LIGURE OPERA FESTIVAL, sono finalizzati ad

incrementare ad ampio raggio la vitalità culturale della città di Varese Ligure storicamente legata all’opera

lirica, con la prospettiva di ritornare un punto di riferimento, che nel corso degli ultimi anni ha vissuto un

periodo di declino.

La bellissima piazzetta Fieschi del borgo rotondo di Varese ligure, luogo una particolare acustica, diventa la

sede principale di un nuovo festival, che si presenta con una sua identità.

Viene istituito, su iniziativa del direttore artistico Francesco Mancuso, un premio alla carriera, un

riconoscimento verso i grandi della lirica internazionale, che nella prima edizione sarà consegnato al celebre

soprano Amarilli Nizza (Oscar della lirica internazionale 2020) dopo la rappresentazione di Cavalleria

Rusticana in data 13 agosto 2022.

La prima edizione prevede la rappresentazione di due opere, Suor Angelica di Puccini in forma semiscenica (7

agosto 2022 ore 21.00) e Cavalleria Rusticana in forma scenica (13 agosto 2022 ore 21,00) e due concerti lirici

realizzati a Comuneglia (9 Agosto 2022) e San Pietro Vara (11 agosto 2022)

Gli artisti partecipanti si riferiscono a cantanti provenienti da diverse realtà nazionali ed internazionali, gli

strumentisti coinvolti nei nostri ensemble sono professionisti appartenenti ad orchestre nazionali come il

Teatro Carlo Felice di Genova.

L’organizzazione del festival è affidata a A.M.G. Classica, una struttura che opera stabilmente sul territorio

ligure dal 2001 realizzando eventi musicali di livello internazionale, con la collaborazione di Concertopera

Agency Praga, l’Accademia Musicale Verdi di Chiavari, il Comune e la Proloco di Varese Ligure e la Regione

Liguria.